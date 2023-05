Histórico en ‘First Dates’: Un soltero es plantado por su cita y la estupefacción es total

Nuevo día y nueva entrega de nuestro dating show por excelencia, ‘First Dates’. El programa, especializado en unir a personas, no ha dado en el clavo con el invitado del miércoles 31 de mayo, Jesús.

Jesús, un joven de 23 años, de Jaén, con un físico privilegiado, gracias a su trabajo como personal trainer, se presentaba al restaurante de Cuatro con la pretensión de conocer a una chica, guapa, activa y amante del deporte. «Cuando me miro al espejo me encanta lo que veo sinceramente, no es egocentrismo. Trabajo mucho mi cuerpo y estoy muy orgulloso de ello», declaraba el soltero ante las cámaras.

Después de su presentación y mientras se encontraba en la barra del bar, Laura Boado le dio instrucciones de que ya era hora de recibir a su cita. Pero de repente algo comenzó a suceder, la cita de Jesús se estaba retrasando más de la cuenta. Estupefacta ante tal situación recibió una llamada de teléfono, en la que la cita de Jesús le comunicaba a la presentadora que no iba a poder acudir a ‘First Dates’. «Qué pena. Tú te lo pierdes porque el chico es súper majo y súper mono la verdad», lamentaba Boado.

Las redes sociales comenzaron a arder y a ser partícipes de este momento insólito en los 7 años de historia del programa, y se han llenado de mensajes de empatía hacia el soltero. Mientras tanto, Laura se acercó al comensal de ‘First Dates’ para darle la primicia. «Jesús tengo una mala noticia. Ainhoa no puede venir, no nos ha dicho el porqué, me acaban de llamar para cancelar la reserva», le comunicaba la presentadora. «Coño qué mala suerte, estoy un poco frustrado», se sinceraba el soltero.

No ha sido el día de suerte para el invitado de ‘First Dates’, pero a pesar de todo animaba a los espectadores a acudir al programa, a pesar de la pésima experiencia que había vivido. No perdió la sonrisa en ningún momento y hacía chistes sobre los plantones en las citas a ciegas.

No contenta, la camarera le allanó el terreno y le animó a que hiciese un llamamiento ante las cámaras para relatar qué era lo que estaba buscando. «Busco una chica que se complemente muy bien conmigo, que tenga sus aficiones, que tenga su motivo por el que vivir, que tenga una pasión, que sea simpática, alegre y tenga un cuerpo proporcionado. Y si eres tú bienvenida seas», declaraba el soltero.

«Venía ilusionado pero no se ha dado la oportunidad», aseguraba. «Todo pasa por algo, en el fondo me siento contento, ha pasado lo que tenía que pasar», declaraba para poner punto y final a su mala experiencia de ‘First Dates’. Jesús se terminaba la copa y salía por la puerta del restaurante completamente solo y sin cita.

