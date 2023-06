«¿Son bolleras?»: Indignación total en ‘First Dates’ por la lamentable frase de una soltera

Margarita ha sido una de las solteras dispuestas a encontrar el amor en la nueva entrega de ‘First Dates’ que Cuatro ha emitido este lunes, 5 de junio. Y ha llegado pisando fuerte. «Yo soy una mujer del siglo XX, no del siglo XXI. Soy clásica y tradicional, creyente de ir a misa los domingos y las fiestas de guardar», se presentaba ella misma en el dating show ante Carlos Sobera.

Su sueño es casarse ante los ojos de Dios «con un vestido sencillito y rodeada de amigos y familia». Tuvo una relación larga de 16 años, pero ya lleva 10 sin tener relaciones sexuales porque no le ha apetecido. Además, tiene claro que no se acostaría con cualquiera: «Qué quieres que me acueste y luego vaya al confesionario todo el rato».

Antes de conocer a su cita, Margarita ha querido saber si era del País Vasco, porque a ella le gustan los de su tierra o los de Santander, porque los de Burgos los ve «más aldeanos, tienen vacas». Y nada más conocer a Martín, sus ilusiones se han venido abajo. «Puff, vaya callo», ha exclamado al verle. «No es mi tipo y no me hubiera fijado en él ni aquí ni en la calle», aseguraba la soltera de ‘First Dates’.

Su visión «anticuada» de la vida, lo ha demostrado durante la velada. Para empezar, ha querido saber si el hombre era divorciado, y, cuanto le ha dicho que sí, le ha espetado: «Nada, yo no puedo con eso, soy católica». Algo que a él le ha dejado anonadado.

Margarita se encontraba cenando con su cita cuando se fijaba en lo que estaba sucediendo en la mesa de al lado. «Mira, perdona, pero… ¿esa será una cita de lesbianas? Esas dos chicas, ¿son bolleras o como les llamen?», preguntaba la comensal de ‘First Dates’ bastante sorprendida.

«A mí no me molestan, ni ellos ni ellas», le respondía Martín, dejando claro que a él no le importaba en absoluto la orientación sexual de las personas. Sin embargo, Margarita hacía oídos sordos y continuaba con el asunto: «Una amiga dice que por lo menos los estos… los gais, tienen donde meter, pero ellas… ¿qué harán? Digo, no lo sé, algún consolador, vibrador o algo… se chuparán entre ellas. Pero a una la veo muy mayor y a la otra más joven, no sé».

«No he hablado con ninguna lesbiana del tema, y conozco a varias, pero supongo que harán de todo», intentaba zanjar el tema su cita. Pero, nuevamente, ella no estaba por la labor de darlo por concluido, y le preguntaba, muy sorprendida: «¿Sí? ¿Conoces a alguna lesbiana? ¿Bollera?».

Margarita y Martín, durante su cita en ‘First Dates’. | Cuatro

El gesto de su cita que no gustó nada a la soltera

Ahí parecía quedarse el asunto, por lo menos en la mesa del restaurante. Porque Margarita seguía con el tema ante los redactores de ‘First Dates’: «A mí me llamó la atención, dije ‘uy’, pero no me voy a asustar, que ya sé que hay lesbianismo y de todo. Hay que respetar como uno quiere que se le respete. Amor libre, como dicen ahora». «Yo creo que está muy anticuada, se entiende perfectamente cómo tienen sexo las personas lesbianas», sentenciaba Martín.

A la hora de pagar, él no ha hecho intención de invitarla y cada uno se ha pagado lo suyo. Esto es algo que a Margarita no le ha hecho ninguna gracia, y así se lo ha reprochado durante su decisión final en ‘First Dates’. Le ha dicho que esperaba que hubiera sido un caballero y la hubiera invitado a cenar. Él le ha respondido que era igual de caballero pagando la cena que sin pagarla. Los dos tenían claro que no coincidían en nada, así es que han decidido de común acuerdo no tener una segunda cita.

Lluvia de críticas en redes a Margarita

#Firstdates5j

Margarita viendo una pareja de lesbianas como quien ve un ovni — Otro Más 🔻 (@OtroMr) June 5, 2023

Margarita es la mala de los Goonies #firstdates5j pic.twitter.com/VhG14JjgCE — Er Cuñao Maravillao ®️ (@CunaoSinCotizar) June 5, 2023

Oh my God Margarita, que ignorante y estúpida… #FirstDates5J pic.twitter.com/RwKHNmrVmO — Noerestú Soyo (@DadaPantalla) June 5, 2023

Margarita viendo a las dos rubias dándose el lote#firstdates5j pic.twitter.com/85AF7FRCG9 — Catalunya Lliure (@NomesUnSegundet) June 5, 2023

#firstdates5j Margarita es más mala que un cáncer! Va a misa para lavar su conciencia pero tiene tanta mierda que ni con disolvente. — La Mosca Sesé (@LaMoscaSese) June 5, 2023

Me está dando un asquito la Margarita… tanto repetir que es católica practicante. Menos misa y más empatía #firstdates5j — Lunática (@alalunadvalenci) June 5, 2023

Uff, además homófoba la Margarita. Y de las que dice que ella es tolerante, las peores.

Para ser tan religiosa, qué conversación sobre las lesbianas, jajaja. Le interesa saber cómo se lo montan. #firstdates5j — Lunática (@alalunadvalenci) June 5, 2023

Tan cosmopolita que es y le sorprende ver dos chicas lesbianas. Igual la aldeana es ella #FirstDates5J — . (@noeliaescudero) June 5, 2023