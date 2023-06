Paz Padilla dice basta ante este señalamiento que propagan contra ella por ‘Sálvame’

‘Sálvame‘ llegaba a su fin el pasado viernes 23 de junio, poniendo el broche final a 14 años de liderazgo en las tardes de Telecinco y haciendo historia de la televisión. Los colaboradores se despidieron del formato con una gran hoguera, aunque también hubo momentos al más puro estilo del programa y Kiko Hernández lanzaba un dardo a Paz Padilla en directo.

Cabe recordar que desde que la humorista abandonara su puesto de trabajo como presentadora de ‘Sálvame’, la relación entre la gaditana y el programa ha sido muy tensa. Por ese mismo motivo, se malinterpretaba un vídeo que ella subía a sus redes sociales coincidiendo con el fin de ‘Sálvame’: «En la vida hay que tener muy claro quienes se merece una explicación, quienes una respuesta y quienes un anda y que te den por culo».

Este vídeo ha sido interpretado tanto por muchos seguidores de las redes sociales como medios de comunicación como una indirecta a su antiguo trabajo y/o compañeros de programa. De esta manera, Paz Padilla se ha visto obligada a pronunciarse a través de sus redes sociales donde ha negado que tenga nada que ver con el fin de ‘Sálvame’.

«La prensa lo vuelve a hacer. ¿Queréis dejarse de tonterías y pamplinas? Las cosas que tengo que decir las digo yo y las digo clarito. Dejad de publicar pamplinas. Solo es un reel y un tiktok, ¿entendido? Ahora dadle el sentido que os dé la gana», se ha quejado Paz Padilla compartiendo distintos artículos en sus historias de Instagram.

A la Padilla no se le ocurre otra cosa que hacer un tik tok el día que acaba Sálvame y con esas palabras y luego le dan hasta en la lengua y se molesta ,que ella es la menos que puede hablar que después de Sálvame solo ha tenido fracasos en la TV pic.twitter.com/7gZDdfApC2 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) June 26, 2023

Se pronuncia sobre el fin de ‘Sálvame’

Cabe recordar que Paz Padilla ya se pronunció sobre el fin de ‘Sálvame’ y llegó a asegurar que «hay que saber irse cuando la cosa va mal». Asimismo, la presentadora y humorista añadía: «Hay que irse con la sensación de saber que has aportado lo mejor de ti y que has dado a la cadena todo lo que has podido. Una vida es muchas vidas».

«No conozco a ningún profesional que no haya acabado su programa o que no le hayan quitado una serie. Mi vida es muy bonita porque tengo la faceta de actriz, de presentadora, de humorista… tengo una suerte bárbara y solo puedo darle gracias a la vida, al universo, a Mediaset y al público que me sigue queriendo», añadía la andaluza.