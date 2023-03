A Jorge Javier no le hace falta mencionar a Paz Padilla para darle este golpe en ‘Sálvame’

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a burlarse de ‘Déjate querer’, el programa con el que Paz Padilla ha vuelto a Telecinco.

Hace justo un mes, Jorge Javier Vázquez no dudaba en lanzar un irónico dardo hacia ‘Déjate querer’, el programa con el que Paz Padilla ha regresado a Telecinco un año después de su espantada de ‘Sálvame’ y su posterior despido. Lo hacía al preguntarle a Carmen Borrego si estaba pensando en ir al programa de la que fue su compañera en ‘Sálvame‘ para reconciliarse con su hijo.

«Pero escucha, luego no os iréis a ‘Déjate querer’ a reconciliaros, ¿no?«, le preguntaba Jorge Javier a Carmen Borrego. «Evidentemente no, evidentemente no», le respondía ella dando por zanjado el tema. Una puya al programa de Telecinco que se suma a varios dardos lanzados por Jorge Javier Vázquez en los últimos meses.

Algo que se ha vuelto a repetir este miércoles cuando Arancha Rivera, prima de Canales Rivera llamaba indignada a ‘Sálvame’ para pedir por favor que la dejen de llamar «demonio». Un calificativo con el que no han parado de bromear en toda la tarde incluso con un monigote de demonio paseándose por la pantalla con la cara de la propia Arancha después de que fuera lo que dijo de ella su primo Canales en un renuncio cuando pensaba que no le grababan. Y durante la llamada, Jorge Javier aprovechaba para nombrar ‘Déjate querer’.

«Llamo para que se deje de hablar de esto ya», solicitaba Arancha después de que Pilar Vidal ya pidiera tanto a Canales como al programa que dejaran de llamar a la hija de Antonio Rivera así. «Yo no tengo ningún mote de ‘demonio’ y no quiero escucharlo más. No me hace gracia, ni a mí ni a nadie. Yo tengo dos hijos menores y no tienen ninguna necesidad de ver esas imágenes ni de escuchar lo que están escuchando», se quejaba Arancha ante un Jorge Javier Vázquez y un ‘Sálvame’ que no paraban de bromear sobre el asunto.

De hecho, mientras Arancha hablaba se podía ver como Jorge Javier no podía contener la risa al ver como el muñeco del demonio con la cara de la propia Arancha no paraba de pasar por delante de la pantalla. «Arancha tienes aquí a tu primo Canales. Perdóname pero yo que soy un gran seguidor de ‘Déjate querer’ tienes aquí a tu primo, ¿qué te gustaría decirle?», le preguntaba Jorge Javier ironizando así con el contenido del programa de Paz Padilla: las reconciliaciones familiares.

«Ya lo he dicho, que no quiero ver esa imagen nunca más porque no tengo ninguna necesidad ni a escuchar esas palabras. Os pido por favor tanto a él como a todos que no se nombre más esa palabra porque me llamo Arancha Rivera. No tengo nada más que hablar, muchas gracias», contestaba Arancha, que al ver que su primo Canales le iba a dar la réplica colgaba el teléfono.