Lo que SÍ se oye decir a Jorge Javier sobre el nuevo programa de Paz Padilla en Telecinco

Jorge Javier Vázquez ha lanzado un recado a ‘Déjate querer’, el programa que presentará Paz Padilla en su vuelta a Telecinco.

Jorge Javier Vázquez ya dejó claro hace unas semanas que no tiene ninguna simpatía hacia la que en su momento fue su compañera en ‘Sálvame‘, Paz Padilla. Y es que desde que la presentadora y actriz gaditana abandonó el programa hace un año, el presentador no ha dejado de lanzar zascas hacia su compañera en el programa.

Lo hizo en varias ocasiones haciendo alusión a su forma de afrontar la muerte. Y este jueves ha vuelto a acordarse indirectamente de ella cuando mencionaba a ‘Déjate querer’, el programa que presentó Toñi Moreno y que ahora conducirá Paz Padilla en su vuelta a Telecinco más de un año después de su polémico despido.

‘Sálvame’ comenzaba este jueves advirtiendo a Cristina Porta de que había una chica a la que conocía muy bien que se había atrevido a ir al plató asegurando que habían compartido el mismo oficio y que pasaron muchas noches en las que ninguna dormía. «Cristina hoy pillas, ¿lo sabes no?», le preguntaba Jorge Javier Vázquez a su colaboradora.

«Sí, pillo. Intrigada me hallo. ¿Pillo para mal no? ¿Aquí no se pilla nunca para bien?», preguntaba entonces Cristina Porta. «Yo no lo recuerdo», le decía por lo bajo Carmen Borrego, que en las últimas semanas está acostumbrada a ser ella la protagonista del programa después de todo lo que destapó Kiko Hernández sobre la traición de Gustavo, el chófer de María Teresa Campos.

Era entonces cuando Jorge Javier Vázquez ni corto ni perezoso se atrevía a mencionar el programa que presentará próximamente Paz Padilla. «Esto no es ‘Déjate querer'», soltaba el presentador dejando claro que ‘Sálvame’ no es un programa en el que se intente hacer reconciliaciones o segundas oportunidades como si busca Paz Padilla en su nuevo programa.