El directísimo recado de Paz Padilla a ‘Sálvame’: «Hay que saber irse cuando la cosa va mal»

Son días de despedidas y también de bienvenidas. Mientras Telecinco da carpetazo a ‘Sálvame’ este viernes tras catorce años liderando las tardes de Telecinco, la cadena se prepara para nuevos estrenos como ‘Así es la vida’ o ‘Me resbala’, que da el salto a Mediaset con Lara Álvarez como presentadora y con Paz Padilla como una de sus nuevas participantes.

Casualidades de la vida han hecho que Paz Padilla estrene nuevo programa en Telecinco justo cuando sus ex-compañeros de ‘Sálvame’ se despiden de la audiencia. Lo hacen con una entrega muy especial con una hoguera final en la que Paz no estará presente.

Tras una primera reacción sobre el final de ‘Sálvame’, en El Televisero también pudimos hablar con Paz Padilla durante la presentación de ‘Me resbala’ sobre la cancelación del programa de La fábrica de la tele en el que ella fue presentadora durante casi 13 años.

«Yo he trabajado en muchos programas que ya no están, como ‘Genio y figura’, ‘Crónicas marcianas’ o series como ‘Mis adorables vecinos’… como artista sé que todo tiene un principio y un fin. Y que hay que disfrutar cuando la cosa va muy bien y saber irse cuando la cosa va mal. Pero hay que irse con la sensación de saber que has aportado lo mejor de ti y que has dado a la cadena todo lo que has podido. Una vida es muchas vidas», sentencia la presentadora.

Además, Paz Padilla prefiere centrarse en el hoy y en dejar el pasado atrás. «Yo ahora estoy viviendo este momento tan maravilloso con ‘Me resbala’ y no pienso en dónde estuve ayer porque no sirve para nada. Lo que sirve es tener nuevos proyectos, nuevas ilusiones y seguir trabajando para evolucionar y avanzar. O quizá llega el día en el que me tenga que quedar en mi casa porque ya no tenga trabajo y será fantástico sentarme en el jardín o ir con mis amigos a tomar una cerveza sin pensar ‘hoy tengo que grabar», añade.

Ella es una experta en superar un duelo, por eso no duda cuando le preguntan por cómo pueden estar pasándolo sus ex-compañeros y cómo podían superar este varapalo profesional. «Todo es un duelo, cuando pierdes un familiar, cuando te divorcias, cuando pierdes un amigo, cuando te despiden de un trabajo… Es algo que intento explicar en El humor de mi vida, mi obra de teatro. Todos los duelos tienen fases, la negación, la rabia, la negociación y la aceptación. Y hasta que llega la última depende de ti el sufrir más o menos», destaca Paz Padilla.

El consejo de Paz Padilla a sus compañeros: «Hay que saber reinventarse»

Por ello, la también actriz de ‘La que se avecina’ es clara al decir que lo que tienen que hacer todos los que trabajan en ‘Sálvame’ es no estancarse. «Yo intento ser siempre positiva y pensar que las cosas suceden por algo y para aprender. Aprendemos de todo lo que nos sucede para no ‘terribilizar’ porque hay cosas que no son tan terribles. Es una profesión, un trabajo y hay muchos trabajos. Es algo que yo tenía claro cuando me pasó a mí. También hay que reinventarse, no pasa nada», defiende.

«No conozco a ningún profesional que no haya acabado su programa o que no le hayan quitado una serie. Mi vida es muy bonita porque tengo la faceta de actriz, de presentadora, de humorista… tengo una suerte bárbara y solo puedo darle gracias a la vida, al universo, a Mediaset y al público que me sigue queriendo», concluye al respecto mostrándose agradecida con Mediaset por seguir confiando en ella para nuevos retos como ‘Me resbala’.