Sólo faltaba ella: Paz Padilla dice por primera vez lo que piensa del fin de ‘Sálvame’

Este viernes 23 de junio, ‘Sálvame’ se despide para siempre. Después de 14 años liderando las tardes y siendo uno de los emblemas de Mediaset, el programa de La fábrica de la tele dirá adiós con un programa muy especial. Desde que se filtró su cancelación han sido muchos los rostros que se han manifestado sobre el asunto. La que todavía no lo había hecho es Paz Padilla.

La que fuera una de las presentadoras del programa casi desde sus inicios sustituyendo a Jorge Javier Vázquez en la tarde de los viernes, se mantuvo en el espacio hasta el 20 de enero de 2022 cuando abandonó el plató tras una brutal discusión con Belén Esteban por culpa de las vacunas del coronavirus.

Tras lo sucedido aquel día, Mediaset decidió despedir a Paz Padilla por haber abandonado su puesto de trabajo y no haber querido volver. No obstante, tras una denuncia por despido improcedente y antes de que se celebrara el juicio, el grupo y la gaditana llegaban a un acuerdo.

Después de estar casi un año alejada de la televisión, Paz Padilla volvía a Mediaset como presentadora de ‘Déjate querer’ en relevo de Toñi Moreno. Tras su cancelación, la actriz y presentadora espera ahora el estreno de ‘Me resbala’, donde será una de las participantes estrella del formato presentado por Lara Álvarez. Un trabajo que ha compaginado con el rodaje de ‘La que se avecina’, donde volverá a interpretar a la Chusa en su 14ª temporada.

Por ahora, Paz Padilla no se había pronunciado públicamente sobre el final de ‘Sálvame’. Pese a que su final en el programa de La fábrica de la tele fue polémico, la presentadora no guarda rencor a sus compañeros y se muestra clara cuando le preguntan por la cancelación del espacio.

«Yo pienso que tienen que estar muy felices porque sabemos cómo es la televisión y todo sube y baja, es un ciclo, así que tienen que estar felices de haber formado parte de este programa que ya ha pasado a la historia, porque salvo el de Jordi Hurtado no hay tantos tan longevos, y lo que tienes que quedarte es con la suerte de haber formado parte de esa historia», empieza diciendo en una entrevista a la revista Semana.

Asimismo, recuerda como ella tuvo que despedirse de otro formato mítico como ‘Crónicas Marcianas’ y como todos ellos han seguido trabajando. «Y una vida es muchas vidas, eso lo he aprendido muchas veces yo, y hasta aquí llega una etapa y luego toca hacer otra. Yo estuve en ‘Crónicas Marcianas’ veinte años, y todos nos hemos reinventado: Manel Fuentes, Carlos Latre, Boris… si hay talento, sobrevivimos«, sentencia.

El mensaje de Paz Padilla a Jorge Javier Vázquez

Desde que dejó ‘Sálvame’, Paz Padilla no ha vuelto a tener contacto con muchos de los que fueron sus compañeros. De hecho, reconoce que no ha hablado con Jorge Javier Vázquez tras su retirada de la televisión. «Yo con Jorge Javier no hablaba nunca, la verdad es que no, pero le deseo que esté bien y que sea feliz», destaca la gaditana.

«Yo lo que quiero es que la gente sea feliz, que todo el mundo esté bien y aprenda de lo que le suceda. Y siempre lo digo: ‘Abraza lo que te suceda y aprende de ello’. Hay que aprender aunque sólo sea para que lo siguiente que te venga no te hunda», concluye.