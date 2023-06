Ya hay fecha exacta de estreno del renovado ‘Me resbala’ con Lara Álvarez en Telecinco

Tras una larga campaña de promoción y después de que Lara Álvarez visitara el plató de ‘Supervivientes’ para hablar de la llegada de ‘Me resbala‘, Telecinco ha puesto al fin fecha al estreno de la nueva temporada del programa de Shine Iberia. Una edición renovada que mantendrá la esencia del espacio de humor que ya emitió Antena 3 con Arturo Valls como maestro de ceremonias.

Tal y como anunció Telecinco este jueves aprovechando la semifinal de ‘Supervivientes 2023’, la cadena de Mediaset estrenará ‘Me resbala’ el próximo martes a las 22:50 horas. Lo hará tomando así el relevo de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ y aprovechando que TVE ya no emite ‘MasterChef’. El programa presentado por Lara Álvarez se verá las caras con ‘Hermanos’ en Antena 3, ‘Código 10’ en Cuatro y a la espera de conocer las ofertas de La 1 y La Sexta.

Ante su estreno el próximo martes 27 de junio, El Televisero pudo acudir hace unos días a la presentación de ‘Me resbala’. En ella, tanto Mediaset como Shine Iberia se mostraron encantados de empezar a trabajar juntos en esta nueva etapa del grupo. «Estamos muy contentos de contar con un programa como ‘Me resbala’ en Telecinco. Creo que nos va a dar una gran alegría en nuestras noches, es un programa de puro humor y entretenimiento», destacaba Jaime Guerra, director de producción de contenidos de Mediaset. «Estamos encantados de poder trabajar con Shine Iberia«, añadía.

«Nos sentimos en casa, está completamente renovado, somos como una familia, nos sentimos así y lo que hacemos en este programa es una reunión familiar con todos los primos, cuñados y cuñadas con los juegos que hacemos en casa. Es todo real, no hay calambrazos que estén fingiendo, ellos se divierten como si fuera una fiesta», comentaba por su parte Ana Rivas, directora de entretenimiento de Shine Iberia.

«Nos va a sorprender a todos el papel de Lara»

Si hay algo que ha sorprendido de la vuelta de ‘Me resbala’ y su llegada a Telecinco es la elección de Lara Álvarez como presentadora en relevo de Arturo Valls. «A la que más hemos engañado ha sido a Lara porque la dijimos que íbamos a hacer un programa distinto a todo lo que había hecho hasta ahora, pero la que nos ha engañado ha sido ella porque tiene una vis cómica impresionante y ganas de hacer y participar en todo», remarcaba Jaime Guerra. «Estamos encantados con Lara porque la tía es rapidísima, tiene un sentido del humor brutal», añadía por su lado Ana Rivas.

«Nos va a sorprender a todos el papel de Lara Álvarez», terminaba de decir Jaime Guerra antes de que fuera la propia presentadora la que tomara la palabra para mostrar lo feliz que está con este proyecto. «Este programa empezó haciéndome reír desde el minuto uno. Al principio pensaba que era broma cuando me lo propusieron, me lancé de cabeza, y quiero agradecer a Mediaset la evolución y el cambio que me dan en un momento en el que me apetecía muchísimo hacer cosas nuevas. Y la confianza de poder dar este paso de la mano de Shine», confesaba con una sonrisa en la boca.

«Ha sido un caramelo y no me esperaba que iba a ser tan divertido. Lo más complicado de todo es la armonía que se ha creado en todo esto. Ha sido y sigue siendo una experiencia que es un regalo. El secreto de este programa es que no hay un patrón marcado y hay una complicidad única. Estamos todos con la misma intención. No hemos tenido filtros y espero que la gente lo vea», aseveraba Lara sobre ‘Me resbala’.

Nueve entregas y sin objetivo de audiencia

Serán nueve entregas las que emita Telecinco de ‘Me resbala’, con lo que el formato llegará a finales de agosto si no hay cambios. Con este formato, Mediaset se abre a otro tipo de contenidos. No obstante, desde Mediaset no se marcan un objetivo de audiencia. «Queremos hacer una hora y media de televisión divertida y creemos que es una apuesta muy amplia», defendía Jaime Guerra.

Florentino Fernández, Santiago Segura, Anabel Alonso, Edu Soto, Lorena Castell, Paz Padilla, Juan Dávila, JJ Vaquero, Paula Púa, Aníbal Gómez, Raúl Gómez, Josep Ferré, Cristóbal Soria, María Zurita y Xavier Deltell serán los protagonistas de una disparatada competición, una yincana de la risa en la que pondrán a prueba su capacidad de improvisación ante diferentes retos y situaciones, cada cual más alocada.

A las míticas ‘Teatro de Pendiente’, ‘Palabras corrientes’, ‘Alphabody’, ‘Giros lingüísticos’, ‘Transmisión imposible’ y ‘Fotomatopeyas’, entre otras, se suman en esta nueva versión de ‘Me resbala’ nuevas pruebas, que a buen seguro no tardarán en engrosar el grupo de las primeras: ‘Pollo no he sido’, ‘Cógeme el conejo’ y ‘Tiranteces’ son algunas de ellas.

Paz Padilla y Florentino Fernández, entusiasmados con la llegada de ‘Me resbala’ a Mediaset

Con ‘Me resbala’, Paz Padilla vuelve al prime time de Telecinco tras el fin de ‘Déjate querer’ y lo hace recuperando su faceta de cómica. «Recuperar en televisión mi faceta de humorista y gansa es un regalo del universo«, confesaba la presentadora y actriz. «Estoy en el paraíso y me encanta formar parte de la nueva Mediaset en la que van a fomentar la televisión familiar y que todos nos podamos reír», añadía.

Algo en lo que coincidía Florentino Fernández, que vuelve a Mediaset por partida doble pues también será jurado de ‘Got Talent’. «Me emociona profundamente que un programa como ‘Me resbala’ esté en Mediaset porque que Telecinco recupere el humor en el prime time es algo que no recordaba», destacaba el humorista.