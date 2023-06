Lydia Bosch revela la dureza de las grabaciones de ‘Mía es la venganza’ y sus secuelas

Este domingo 11 de junio, ‘Fiesta’ contó con una invitada de excepción. Lydia Bosch visitó el programa de Emma García para promocionar su nueva serie diaria en Telecinco, ‘Mía es la venganza’, que se estrenará este mismo lunes a las 16 horas. La actriz desgranó algunos detalles de la apuesta de Mediaset para su sobremesa.

Lydia Bosch ha reconocido que interpretar a Sonia Hidalgo ha sido uno de los retos más complicados a los que se ha tenido que enfrentar en su carrera, ya que es un personaje que «siempre está a punto de saltar al abismo emocionalmente». «Los actores estamos jugando siempre y tenemos la oportunidad de hacer cosas que no harías en tu vida normal. Yo no me llevo el personaje a casa, pero si lloro o si paso un ataque de ansiedad, sí que me voy a casa con dolor de cabeza», admite la intérprete.

Además, también ha reconocido a Emma García que, al ser una serie diaria, no le daba tiempo a «recomponerse». El miedo a las audiencias siempre estará ahí, por eso, la actriz ha pedido a los espectadores que le den una oportunidad a la serie, ya que todo el equipo se ha «dejado el alma» en ella.

«Se me paraba el ojo y tenía taquicardias», revela Lydia Bosch

Al ser una de las protagonistas, Lydia Bosch ha desvelado que se levantaba a las seis de la mañana y regresaba a las ocho de la tarde a su casa. Sin embargo, «cuando llegas a casa tienes que ponerte a estudiar siete secuencias más para el día siguiente».

Emma García ha querido saber cómo se ha preparado la actriz mentalmente para hacer frente a un proyecto tan difícil. La invitada ha respondido que, cuando leyó el guion de la serie, aceptó de inmediato. Pero ni por asomo se podía imaginar las secuelas físicas y psicológicas que le iba a dejar: «No me estoy quejando, pero sí que es cierto que hay muy pocas horas de sueño, porque la responsabilidad te hace estudiar para poder llevar los deberes hechos».

No obstante, esa falta de sueño no ha sido el único obstáculo que tuvo que atravesar Lydia Bosch. Así se lo ha reconocido a la presentadora de ‘Fiesta’: «Como hay mucho sufrimiento, hubo un momento que yo noté que los dedos se me montaban, el ojo se paraba o tenía taquicardias. Entonces hay que ayudar a canalizarlo por otro lado». Emma García no ha podido hacer otra cosa que aplaudir la enorme profesionalidad de la actriz.