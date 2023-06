Emma García se refiere así de sopetón a Jorge Javier Vázquez en ‘Fiesta’ ante su retirada

Hace unos días, Jorge Javier Vázquez conmocionaba a todos al anunciar su adiós temporal a la televisión por motivos de salud. Desde ese momento, los mensajes de apoyo y cariño de sus compañeros de profesión fueron constantes. La última en pronunciarse al respecto ha sido Emma García.

Este sábado 10 de junio en ‘Fiesta’, la presentadora ha recordado en directo a su compañero de cadena, al que ha enviado un cariñoso mensaje para que se recupere lo más rápidamente posible. Y es que ya hace un mes que Jorge Javier no presenta ni ‘Sálvame’ ni ‘Supervivientes’, y se le echa mucho de menos.

Emma García manda un cariñoso mensaje a Jorge Javier

Mientras el programa hablaba de la supuesta boda de Kiko Hernández y Fran Antón, Emma García ha aprovechado la ocasión para dirigirse al comunicador catalán: «Kiko le dio a nuestro compañero Jorge una gran entrevista, a quien mando un abrazo muy fuerte por aquí».

Para zanjar especulaciones sobre un posible despido de Jorge Javier Vázquez, Mediaset enviaba un comunicado asegurando que el presentador se encontraba de baja por recomendación médica. Pero no fue hasta la semana pasada cuando el propio presentador explicó a todos sus seguidores el motivo de su ausencia. «A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé mejor espero», escribió en sus redes sociales.

Emma García y Jorge Javier Vázquez siempre ha tenido muy buena relación. De hecho, el pasado mes de noviembre, el presentador abrió las puertas de su casa a su compañera, a la que concedió una sincera entrevista para el programa ‘Fiesta’.

Pese a anunciar su adiós temporal a la televisión, muchos son los que esperan ver a Jorge Javier el próximo 23 de junio en el último programa de ‘Sálvame’. La propia Belén Esteban así se lo hizo saber hace unos días, alabando el trabajo de su compañero y amigo, del que dijo que es «el mejor presentador que tiene España». También hay quien espera verle en la gran final de ‘Supervivientes’, que también tendrá lugar en apenas unas semanas.