La sentenciadora frase de Naomi sobre Adara y Bosco tras ‘Supervivientes 2023’

La final de ‘Supervivientes 2023‘ ha dado para mucho y más después de la victoria de Bosco y de que Asraf Beno se quedara en cuarta posición. Tampoco ha pasado desapercibido el beso entre el ganador y Adara Molinero. De todo ello han hablado este viernes en ‘Así es la vida’ donde Naomi Asensi y Cristina Rodríguez se han mostrado muy duras con Adara.

De hecho, nada más saludarla, Naomi Asensi, la ex-concursante de ‘La isla de las tentaciones’ se mostraba indignada con el resultado de la final de ‘Supervivientes’. «Estoy indignada con lo que pasó anoche en la final de ‘Supervivientes'», comenzaba a decir después de que este jueves ya confesara que su favorito para ganar era Asraf Beno.

Después de ver un vídeo con la victoria de Bosco, Cristina Rodríguez aprovechaba para lanzar un dardo a Adara Molinero. «Ya es hora de que gente que no es polémica, que no está todo el día gritando y montando pollos. Adara a mí me parece la tía más bella del universo pero no me tomaría una coca cola con ella porque me la tiraría a la cara», opinaba la estilista.

Tras ello, Sandra Barneda les preguntaba a los colaboradores de ‘Así es la vida’ por el beso de Bosco y Adara. «Yo no entendí nada, nadie nos dimos cuenta de ese feeling», destacaba Naomi antes de ver el vídeo. A la vuelta, todos coincidían en que quién le puso pasión al beso fue Bosco y es que todos cuestionaban que Adara Molinero sienta algo de verdad por el sobrino de Pocholo.

«Yo creo que Adara se cortó», opinaba Sandra Barneda al respecto a lo que Naomi añadía que «no tenía ni ganas». Después de analizar cómo se produjo el beso, Naomi era clara. «Ella intenta disimularlo como que es timidez pero yo creo que en realidad no le apetecía un pimiento besarse con Bosco», soltaba la colaboradora.

Asimismo, Naomi recalcaba lo que dijo Adara cuando Sobera le preguntó por cuándo empezó a fijarse en Bosco. «Adara dijo que en las últimas semanas que se estaba poniendo muy guapito, entonces cuando se vuelva a poner el cuerpo y la apariencia de antes, ¿le va a dejar de gustar otra vez?», soltaba la ex-concursante de ‘La isla de las tentaciones’.

Naomi y Cristina Rodríguez se mojan sobre Adara Molinero

Cristina Rodríguez iba mucho más allá al sentenciar a Adara Molinero. «Yo creo que Adara no es una persona que pueda ser duradera en las relaciones», aseveraba la estilista. «Adara si es en su vida personal como es en los realitys, ¿creéis que alguien le aguantaría?», preguntaba Cristina a lo que Naomi daba en este caso la cara por Adara dejando entrever que uno nunca es igual en un reality que en su casa.

«Los realitys sacan lo mejor y lo peor de ti en un efecto multiplicado», defendía Sandra Barneda, que se dirigía a Cristina Rodríguez para recalcar que parecía que Adara no era mucho de su agrado. «No, porque me desestabiliza mucho», reconocía ella. «Es una persona que desde el sofá de mi casa me desestabiliza. Es buena en realitys pero como novia no», añadía.