Sandra Barneda es muy elocuente sobre Asraf con lo que exhibe de él tras ‘Supervivientes’

Lejos de lo que ha hecho ‘El programa de Ana Rosa’ en las últimas semanas, ‘Así es la vida‘ ha seguido los pasos de ‘Sálvame’ y nada más arrancar el programa ha comentado lo que sucedió este jueves en la gran final de ‘Supervivientes 2023’. De hecho, Sandra Barneda no ha dudado en mojarse y hablar de lo que sucedió con Asraf Beno.

Nada más arrancar el programa, Naomi Asensi se mostraba enfadada por lo sucedido en la gran final. «Estoy indignada con lo que pasó anoche en la final de ‘Supervivientes'», confesaba. Y es que la ex concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ya aseguró que su favorito era Asraf Beno.

Después de analizar el beso de Bosco y Adara, Sandra Barneda ponía sobre la mesa lo que sucedió con Asraf Beno, que de ser uno de los favoritos pasó a ser el cuarto finalista tras ser el primer expulsado de la noche. «Tenemos que hablar de Asraf y de lo que pasó», comentaba la presentadora mientras se escuchaba decir a Naomi que era el «ganador moral» siguiendo los pasos de lo que dijo Mercedes Milá.

Sandra Barneda se moja sobre la derrota de Asraf en ‘Supervivientes’

«He hablado con Asraf y apretaré el botoncito rojo cuando veamos las imágenes porque me voy a mojar un poquito», avanzaba Sandra Barneda dejando entrever que tenía mucho que decir sobre el cuarto puesto del novio de Isa Pantoja.

Así, ‘Así es la vida’ recogía como Asraf Beno se levantaba del plató después de que Adara Molinero le señalara como el más pesado. «Es que él se veía ganador y en el momento en el que no ganó se vino abajo», comentaba Suso. Por su lado, Naomi criticaba que Adara dijera que el más pesado era Asraf cuando había estado medio concurso a su lado.

Era entonces cuando Sandra Barneda contaba la conversación que había tenido con Asraf Beno. «Esta tarde Asraf se me ha emocionado. Pensad que lleva 100 días, ha sido el ‘Supervivientes’ más largo y más duro», avanzaba la presentadora. «Asraf nos ha dado unos momentazos de supervivencia…», destacaba Sandra sobre el cuarto finalista.

«Le he dicho, Asraf nos conocemos desde que empezaste con Isa. Te tuve en un plató. No daba un duro por ti físicamente y me has sorprendido. Y para mí lo bueno que tiene este reality es que personas que puedes tener una baja expectativa de repente. Y yo no me imaginaba que llegaría a la final. Entonces le he dicho ‘considérate también un ganador, no estés jodido'», sentenciaba la presentadora.

Tras escuchar a Barneda, Almudena del Pozo daba su visión sobre la actitud de Asraf. «Cuando has llegado hasta allí tan hasta el final y mucha gente te considera ganador y mucha gente hoy te sigue considerando ganador es una faena», sentenciaba la colaboradora que criticaba también a Adara por llamarle «pesado». «Es que es un superviviente súper completo», añadía Suso.