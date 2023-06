‘El programa de Ana Rosa’ boicotea la final de ‘Supervivientes 2023’ con lo que ha hecho

Este jueves, 29 de junio, Telecinco celebra la gran final de ‘Supervivientes 2023‘. Asraf Beno, Adara Molinero, Bosco y Jonan Wiergo se juegan el premio de 200.000 euros en una apasionante gala. Sin embargo, parece que para ‘El programa de Ana Rosa’ no existe la única oferta que sostiene a la cadena en plena crisis y así lo han demostrado guardando un sepulcral y desconcertante silencio.

No solo no han debatido sobre quién debe ser el ganador de la edición, sino que además han ignorado por completo hacer cualquier referencia o incluso promocionar la velada como siempre ha sucedido y como suele ser lógico. Es más, han preferido dedicar la prescripción a cebar el estreno de ‘Vaya vacaciones’, el nuevo reality de la casa con Luján Argüelles que cogerá el relevo de ‘Supervivientes’, pese a tener fijada la fecha para la semana que viene.

Un movimiento sospechoso y con muy poco sentido que no hace más que confirmar que existe un deliberado veto por parte de ‘El programa de Ana Rosa’ hacia el reality aventurero. No hay una explicación voz populi, pero algo debe haber detrás para que no solo ahora, sino desde mitad de temporada, declinaran comentar los contenidos que ofrecían las diversas galas de ‘SV’. Algo que cada año ha ocurrido.

De hecho, al principio de ‘Supervivientes 2023’, sí que reemitieron los contenidos más destacables de las sendas entregas que ocupaban el prime time de Telecinco. Incluso, hasta las anécdotas más nimias se recuperaban y se mostraban para rellenar la escaleta. Sin embargo, desde hace dos meses aproximadamente no hay ni rastro de todo ello sin razón aparente.

Con todo, llama poderosamente la atención que esto sea así teniendo en cuenta que la política de Mediaset siempre ha estado del lado de la retroalimentación y de que en los espacios de la parrilla se dé pábulo a lo que acontece en los realities. Y es que también contribuye a promocionar, cebar y aumentar la expectación por el reality de turno. Una expectación que han optado por no engordar, yendo en menoscabo de ‘Supervivientes’ y de Telecinco.