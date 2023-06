Asraf dice lo que realmente piensa de la victoria de Bosco al acabar ‘Supervivientes’

Asraf Beno se quedó a las puertas de la gran final de ‘Supervivientes 2023‘ con su injusta expulsión frente a Bosco, que acabó dando la sorpresa convirtiéndose en el ganador contra todo pronóstico. Y tras acabar la gala, un equipo de Telecinco habló con el marroquí para pulsar su reacción y su estado de ánimo.

«¿Cómo te sientes y cómo has vivido esta final?», le preguntó la reportera. «La he vivido con muchas ganas, con mucha ilusión, me he quedado a las puertitas, pero bueno», respondió. Al hilo, manifestó su gran asombro con el cariño que ha sentido del público: «Es un poco shock porque estamos todos aislados y volver y ver a tanto público y tanta gente que te quiere y te apoya… la verdad es que es un contraste muy fuerte y estoy asimilando todo un poco».

Sobre la pregunta del millón, es decir, si se veía ganando ‘Supervivientes’, Asraf ha sido muy sincero: «Yo me esperaba ganar como todos. Yo creo que los cuatro que estábamos destacábamos cada uno de alguna manera. Bosco por su personalidad. Adara por sus seguidores. Jonan también por la lucha que ha hecho. Así que todos destacábamos por algo y yo creo que ha sido una final buena. Ha estado reñido, se ha visto en los porcentajes».

Y aunque se quedó fuera de vivir la noche más especial, el novio de Isa Pantoja se aferra al amor de la audiencia: «Yo al final estoy contento y estoy orgulloso de mí mismo también y de ver tanto apoyo y tanta gente que me quiere. La verdad es que eso me sube bastante el ánimo».

«¿Crees que te han penalizado las críticas de tus compañeros a lo largo del concurso?», le cuestionaron. «Bueno, no lo sé, tendré que salir y verlo, pero por lo que veo aquí a primera vista, veo mucho cariño, mucho amor y eso es lo que me llena», sentenció Asraf, prefiriendo esperar a empaparse de lo que ha pasado fuera de la isla antes de dar respuestas.

Por último, sobre qué piensa de que haya sido Bosco el inesperado ganador de ‘Supervivientes 2023’, ha sido muy tajante, muy generoso y muy deportivo: «Me alegro por él, cualquiera que hubiese ganado me habría alegrado, pero Bosco es que me ha alegrado muchísimo. Además, ha sido un rival en la noria y en todo esto. Ha sido un rival bastante duro».