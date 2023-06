‘Supervivientes’ consuma el tongo del siglo con la injusta expulsión de Asraf antes de la final

La gala final de ‘Supervivientes 2023‘ ha comenzado por todo lo alto en Telecinco con la llegada de los cuatro náufragos en helicóptero a las instalaciones de Mediaset. Poco después de ese tradicional momento y tras compartir sus sensaciones con Carlos Sobera, el reality le ha comunicado a Asraf Beno su condición de cuarto finalista al no superar a Bosco Blach en el televoto de forma increíble, quien ha conseguido el pase para formar parte de la gran final. Un absoluto tongazo.

Cabe recordar que Asraf y Bosco han sido los últimos concursantes nominados de la edición. Los dos supervivientes se han estado midiendo en un televoto que se ha resuelto en el primer tramo de la gran final. La salvación de uno de ellos se torna determinante puesto que le concede al vencedor el pase a la siguiente fase de la final y la posibilidad de convertirse en el ganador de la edición.

Tal y como viene siendo habitual, el presentador principal ha sido el encargado de comunicar la decisión de la audiencia. Lo ha hecho empleando las siguientes palabras: «Los espectadores de ‘Supervivientes 2023’ han decidido que el concursante salvado sea Bosco«. La noticia ha sido recibida con especial impacto e incredulidad por parte de todos. Nadie esperaba que el marroquí fuera el expulsado.

Al conocerse la noticia, Carlos Sobera le ha dedicado unas emocionantes palabras a un Asraf totalmente desolado: «Te has ganado mi respeto día tras día y semana tras semana de forma soberbia porque me has parecido siempre un superviviente nato, que lo has hecho muy bien en muchos momentos… En tu caso lo has hecho todo tan bien, tan absolutamente bien, que sin duda te merecías el premio absoluto de esta edición».

A partir de ese momento, y una vez dirimida la votación, comienza la verdadera final. En los siguientes tramos de la gala Bosco, Adara y Jonan disputan juegos espectaculares desde los exteriores de Telecinco. Dinámicas que marcan su devenir en la noche. Unas pruebas decisivas y varios televotos exprés hasta conocer el ganador o ganadora de la temporada más longeva del reality en Telecinco.

Avalancha de críticas ante la injusta y nada creíble expulsión de Asraf Beno: «Apagón»

La expulsión de Asraf no ha dejado a nadie indiferente. A pesar de haber sido supuestamente la audiencia quien ha dictaminado su marcha, buena parte de los espectadores se han mostrado especialmente insatisfechos por su cuarto puesto clamando «tongo» y «apagón» a Telecinco:

Lo siento, apagón total a Supervivientes, el tongo esta clarísimo💪🏼👑🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/sO2GIQG6YD — 💜Majo💜 (@MJoseAbad1) June 29, 2023

Vaya tongo se han montado una vez más, que vergüenza #FINALSV — LightAndDark. (@lichym1603) June 29, 2023

La injusticia más grande de supervivientes — lm (@luisademalaga) June 29, 2023

Esta vez sí que ha sido el tongo de la historia. Increíble que quede 4° Asraf. Hasta aquí he llegado. Solo espero que gane Bosco. Chao. #ApagónT5 #SVFinal — M. C. (@mamaslt123) June 29, 2023

El concurso es una vergüenza ,que un concursante con asraf se eliminado en la final ,me parece vergonzoso para quedarse tres ,como los que se han quedado ,final amañada y predecible el 💼 llevaba el nombre puesto hace 4 meses y todos sabe de quién es , Tongo……… #SVFinal — Helenroz (@Helenroz3) June 29, 2023

Tongo, se ve claramente, directamente he cambiado de canal, que injusticia #Supervivientes2023 — Diana (@lourencodiana11) June 29, 2023

Pues hasta aqui la final para mi. Me voy con la Switch…



MENUDO TONGO SE ACABAN DE MARCAR!



Cuando la expulsada era Adara anularon las votaciones y las reabrieron hasta que dio su salvacion, y ahora a Asraf le hacen un Sonia Monroy… #SVFinal — OPINIONISTA (@OPINIONISTADOR) June 29, 2023

Pues hasta aquí supervivientes me niego a ver el tongo final Asraf no habrá ganado pero tiene el cariño de la gente que es lo importante #SVFinal — Adela Garzon Gomez (@adela7777777777) June 29, 2023

VAYA TONGO. Ojalá sea la final menos vista. — Jose García (@garcixh) June 29, 2023

Crean expectación durante toda la emisión de Supervivientes para que el espectador esté enganchado y sale Asraf. Vaya tongo chaval. Se olía a kilómetros #FINALSV — rita (@itsritaramirez) June 29, 2023

El tongo que se acaban de meter no se lo creen ni ellos.#SVFinal — Criiis 🇮🇨🇮🇨 (@CrisZRood) June 29, 2023

Tremenda injusticia! Y no por los votos, que eso siempre será lícito, si no por las improvisaciones del programa y los cambios con tal de alargar la edición, que han sido totalmente injustos con lo que le tocaba a Asraf, según ellos mismos. — Ale Sanchez (@alepresenta) June 29, 2023

Hasta aquí supervivientes!!

Me voy a la cama — Lena (@Lenaanra) June 29, 2023

Confirmafimadisimo T5 lo descodifico,

Para mi no existe más, decidí comenzar a ver la final hasta que perdió Asraf

Cambio a Nova a ver La Novia De Estambul y luego peli,

Hasta luego ha sido un placer a ver sido televidente eventual, @_Lanieta_ @alexiaaaasss @IsaPantojam — ana laguna (@anaannalaguna) June 29, 2023

TONGAZO INCREIBLE. ERA EL JUSTO GANADOR. — Júlia (@juliaserra_g) June 29, 2023

Manipulación…. juntémonos y denunciamos a la organización — 💜💜Olga💜💜🍋🍊🍉 (@olgasolji) June 29, 2023