‘Supervivientes 2023’ enfrenta dos duros plantones en su gran final que deslucirán al ganador

Está todo preparado para que este jueves ‘Supervivientes 2023‘ celebre su gran final y, como cada año, los concursantes lleguen en helicóptero a las instalaciones de Telecinco. Será esta misma noche cuando uno de ellos, tras más de tres meses de concurso y haber vuelto a España, se alce con el premio y sea coronado como sucesor de Alejandro Nieto.

Asraf, Jonan, Adara o Bosco son los cuatro finalistas que lucharán hasta el final para llevarse los 200.000 euros del premio. Todos ellos ya descansan en un hotel de Madrid desde donde han seguido dando contenido a la audiencia. Allí se han sometido a cambios de look e incluso Adara y Bosco han dado rienda suelta a la pasión y se ha materializado la tensión que se vivía entre ellos desde hace meses.

Sin embargo, la última final de ‘Supervivientes’ producida por Bulldog podría quedar algo deslucida, dado que dos grandes protagonistas del formato se ausentarán esta noche. Uno de ellos es Jorge Javier Vázquez, que sigue desaparecido de la televisión desde que anunciara su marcha y su incapacidad para volver de forma inmediata: «Hasta siempre, valió la pena».

Además, la revista Lecturas publicaba este mismo miércoles que Jorge Javier Vázquez sigue atravesando una situación delicada. Tan solo tres días después del final de ‘Sálvame’ donde también fue el gran ausente, el presentador era pillado saliendo de un centro médico. No se veía a Jorge Javier Vázquez desde que el pasado 25 de mayo fue al teatro con su amiga Rocío Carrasco.

No obstante, el presentador no será el único gran ausente. Quien también causará baja de la final de ‘Supervivientes’ es Alejandro Nieto, que no ha dudado en dar los motivo. «No voy a ir. No se ha llegado a un acuerdo y no voy a estar. Aunque, bueno, le deseo a todos que gane el mejor. Yo estoy de viaje con la familia y con mi hijo y no se ha dado el caso. Así que no, no iré, lo dejo claro», ha aclarado a través de sus redes sociales.