Alejandro Nieto no estará en la gran final de ‘Supervivientes’ y no se calla el motivo real

Alejandro Nieto ha dado la sorpresa a todos al anunciar a través de sus redes sociales que no estará en la gran final de ‘Supervivientes 2023‘ como así se preveía. Y es que, como vigente ganador del concurso de Telecinco, tenía la misión de entregar el cheque de los 200.000 euros a su sucesor en el palmarés. Sin embargo, esto no va a ocurrir.

Era una pregunta muy repetida por parte de sus seguidores y, para zanjar las especulaciones, ha querido pronunciarse en su cuenta de Instagram. «Esta pregunta se ha repetido muchísimo. Pues no, no voy a ir», ha respondido muy tajante el gaditano. Acto seguido, ha explicado el verdadero motivo.

«No se ha llegado a un acuerdo y no voy a estar. Aunque, bueno, le deseo a todos que gane el mejor. Yo estoy de viaje con la familia y con mi hijo y no se ha dado el caso. Así que no, no iré, lo dejo claro», ha zanjado Alejandro Nieto; dejando entrever que una razón económica con la productora de ‘Supervivientes’ estaría detrás de por qué ha declinado estar.

De este modo, la historia se repite. El año pasado tampoco acudió la vigente ganadora, en este caso Olga Moreno, para evitar coincidir con Jorge Javier Vázquez. En su lugar, fue Lara Álvarez la encargada de entregar el cheque. Así que, previsiblemente, en esta ocasión haga los honores Laura Madrueño en sustitución de Alejandro.

Llama la atención ese falta de acuerdo con la organización de ‘Supervivientes’ después de haber sido ‘fantasma del pasado’ hace un par de semanas. Alejandro Nieto convivió unos días con los finalistas e incluso se mojó a la hora de decir públicamente su favorito para ganar esta edición 2023.

«Si aquí creo que tiene que ganar alguien yo me voy a mojar y es Asraf. Creo que es un gran superviviente. Hace de todo, es un tío que se levanta a las cinco de la mañana, no para. Me refleja mucho a mí el año pasado. Es un tío cuatro por cuatro, lo mismo te hace de comer que te parte el coco, que va a pescar y te limpia el pescado… Eso se ve como supervivencia y creo que Asraf tiene muchas papeletas para ganar este concurso», sentenció.