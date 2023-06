La feroz condena de Kiko Matamoros a Alma y Manuel ante lo que pasó en el plató de ‘SV’ realmente

‘Supervivientes 2023‘ está llegando a su fin y los colaboradores de ‘Sálvame’ son cada vez más claros a la hora de hablar de los concursantes de los realitys. Este miércoles era Kiko Matamoros quien criticaba el paso por la isla de Alma Bollo y Manuel Cortés después de que estos dos protagonizaran un fuerte enfrentamiento con Isa Pantoja en el plató de ‘Supervivientes’.

En el inicio del reality, parecía que Asraf Beno y Manuel Cortés y Alba Bollo iban a llevarse bien, pero tan solo unas horas después Beno y Cortés protagonizaban un fuerte enfrentamiento que dinamitaría su relación. A Kiko Matamoros no le ha gustado la actitud de los hijos de Raquel Bollo ni dentro ni fuera del concurso.

«Si alguien ha demostrado mala educación y malrrollismo que roza lo insoportable, porque invaden los terrenos que no le corresponden, son los Bollo brothers. Chabacanería son ellos. Yo no sé el dinero que han ganado en el reality, no tengo ni idea de lo que cobran, pero desde luego lo han pagado muy caro», empezaba sentenciando Kiko Matamoros este miércoles desde ‘Sálvame’.

El colaborador se mostraba muy enfadado con los compañeros que a diario defienden a Manuel Cortés y Alma Bollo, por lo que quería recordar cómo empezó el enfrentamiento del novio de Isa Pantoja y los hijos de Raquel Bollo: «Todo este conflicto comienza con Asraf cuando Manuel le suelta una catarata de insultos de todo tipo y de descalificaciones. Poco menos que le viene a decir que vive a costa de su prima y etc.».

«La actitud desde ahí de Asraf fue muy humilde, que se acercó a pedir perdón por si había ofendido a alguien y la respuesta que encontró fue cada vez más brusca», proseguía defendiendo Kiko Matamoros, que tampoco dudaba en señalar a Raquel Bollo por su actitud en plató con Isa Pantoja: «Lo que se ha vivido en el plató ya ni os cuento. Una señora de 50 años que ha estado avasallando permanentemente a una criatura de 26».