El alto comunicado de ‘Sálvame’ tras lo que han emitido: «No hemos cometido un delito»

Tras la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, ‘Sálvame‘ se ha centrado en analizar al detalle la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Además, este miércoles 7 de junio, como información exclusiva, el programa de las tardes de Telecinco informaba sobre todo aquello que tiene preparado la marquesa para el próximo 8 de julio.

Era durante ‘Sálvame Limón’ cuando Mayte Ametlla conectaba con el programa desde una de las salas del programa y lo hacía con un informático a su lado que se encontraba rastreando una de las páginas webs que han habilitado Íñigo Onieva y Tamara Falcó para sus invitados. Es a través de esta URL como ‘Sálvame’ conseguía acceder a datos exclusivos.

Eso sí, ‘Sálvame’ ha querido aclarar desde el principio que en ningún momento el programa estaba cometiendo ningún tipo de delito y que la información se estaba obteniendo de forma legal. «Me gustaría antes de nada dejar clarísimo que en ningún momento ‘Sálvame’ ha cometido ningún tipo de delito, ni nada que se le parezca», subrayaba Mayte Ametlla.

‘Sálvame’ señala al «invitado traidor» de la boda de Tamara Falcó

Mayte Ametlla proporciona en ‘Sálvame’ datos exlusivos de la boda de Tamara Falcó.

«Lo único que hemos hecho es abusar, en este caso, de un invitado traidor. El invitado traidor nos ha facilitado no solo la URL exacta, porque corren otras copias en manos de otros periodistas, sino que también nos ha dado evidentemente la clave», aclaraba. De esta manera, el supuesto hacker que se encontraba a su lado era simplemente atrezzo que había preparado ‘Sálvame’ para la conexión.

Aunque en un primer momento Mayte no proporcionaba muchos detalles sobre el enlace sino que cebaba el contenido para ‘Sálvame Naranja’, sí proporcionaba un dato exclusivo. «Deciros, que creo que es importante, que parece que corren rumores que a Tamara Falcó no le gusta la gente fea, no le gustan los feos. Y por eso ha puesto a disposición de todos sus invitados maquillaje y peluquería gratuita. Un servicio que tiene un coste máximo de 240 euros», contaba la periodista.

De la misma manera, alertaba a Tamara Falcó de que más de uno de sus invitados estaría filtrando información a los medios: «Lo cierto es que si yo fuera Tamara tendría cuidado, porque muchos de los invitados están siendo grandes enemigos en este momento, porque están dando más información de lo habitual».