La fuerte pelea de Mayte Ametlla y Lydia Lozano acaba en abandono en ‘Sálvame’: «Me voy»

Mayte Ametlla y Lydia Lozano han tenido un fuerte enfrentamiento en ‘Sálvame’ que ha terminado con un abandono.

El pasado viernes, Mayte Ametlla debutaba como colaboradora del ‘Deluxe’ después de haber ido ganando protagonismo con el paso de las semanas en ‘Sálvame‘ más allá de su labor como guionista. Un fichaje que parece que no le hizo mucha gracia a una de las habituales colaboradoras del programa. Así, Kiko Matamoros destapaba que Lydia Lozano puso mala cara. Una confesión que terminaba en un debate sobre las envidias y el juego de las sillas en el ‘Deluxe’ que hacía que Lydia volviera a acabar llorando.

Después de que Lydia pidiera que Mayte diera la cara y explicara la verdad, la guionista bajaba desde la redacción al programa sin maquillar. «Lydia estaba un poquito más rarita, un poco más distante. Pero quizás es que no tenías un buen día», aseveraba entonces Mayte después de destacar que tanto María Patiño como otras colaboradoras como Paloma García-Pelayo o Pilar Vidal se habían mostrado muy cariñosas con ella.

Al escuchar a Mayte Ametlla, Lydia Lozano explotaba y le decía que «eres una chunga». «Es mentira lo que estás diciendo», insistía Lydia. «La realidad es que, de todo el grupito, la que estuvo más a su bola y distante fuiste tú«, defendía Mayte. En ese momento, María Patiño echaba más leña al fuego mostrando su cabreo con Lydia porque es incapaz de alegrarse por los demás. «Se centra tanto en ella que no tiene en cuenta a los demás», apostillaba la presentadora.

En ese momento, Mayte Ametlla aclaraba que ella no llegaba al ‘Delxue’ para quitarle el puesto a nadie. «Mayte no sustituye ninguna silla, a Mayte la contratan para hacer su función. Nadie sustituye a nadie», recalcaba la periodista. Por su lado, Lydia recordaba que «durante estos años he visto pasar a miles de compañeros y he estado muchas veces en el banquillo, y a mí no me afecta en nada».

Era justo entonces cuando Kiko Matamoros prendía la mecha en el plató de ‘Sálvame’ al asegurar que Lydia Lozano y su representante habían llamado más de una vez a los directores del ‘Deluxe’ para quejarse de que no estuviera como colaboradora en una entrevista y que finalmente conseguía estar mientras le quitaba la silla a otro colaborador.

A partir de ahí se producía un fuerte enfrentamiento entre Lydia Lozano y todos sus compañeros. En ese sentido, tanto Gema López como Belén Esteban confesaban que ellas habían vivido cómo Chelo García-Cortés o la propia Gema se habían quedado fuera de alguna entrevista tras estar convocadas y al final estar Lydia. «A mi eso me ha pasado, no sé si porque la dirección ha tomado la decisión a última hora o por qué», destacaba Gema. «¿Qué yo he llamado?», preguntaba Lydia. «Tu representante», aseguraba Matamoros. «Estás mintiendo», aseveraba Lydia que terminaba explotando a llorar al ver como todos se echaban encima. «En la vida lo he hecho. Me habéis dejado de trepa«, se quejaba Lydia enfrentándose a Gema López por lo que había dicho. «Es una infamia», sentenciaba Lozano.

Al ver lo sucedido, Mayte Ametlla tomaba la palabra para dejar claro que ella no tenía nada en contra de Lydia Lozano. «Lo único que he dicho y me reafirmo es que esa noche que para mi era una noche feliz e ilusionada, a ti no te vi con el cariño y el afecto del resto de compañeros. Quizás forma parte de tu forma de ser. Yo he trabajado como directora de muchos programas y sé las tretas de muchos representantes. Tu por carácter eres así», añadía la nueva colaboradora del ‘Deluxe’.

Mayte explota contra ‘Sálvame’

Mientras en el plató, todos estaban desatados, María Patiño había optado por abandonar el plató del programa. La presentadora se mostraba muy dura con Lydia Lozano. «Aquí todo ha partido de que cuando se han hecho una serie de halagos a tus compañeros no has sido capaz de alegrarte porque a alguien que no seas tú se aplauda. Al final todo se deriva en un ataque a Lydia Lozano y tu no analizas cuando eres mala compañera con los demás», sentenciaba la presentadora de ‘Socialité’.

Finalmente, al ver como todo estaba derivando en ataques entre Lydia Lozano y todos sus compañeros y como Lydia no paraba de llorar, Mayte Ametlla explotaba harta de verse envuelta en una polémica en la que no quería estar. «Yo me voy ya. Es que no es mi papel, ¡no me corresponde estar aquí! Y al final voy a explotar yo también. No me gusta esta historia. No tengo ganas de participar en esta historia, ni de tus puñeteras lágrimas ni de este show, no quiero seguir aquí. Me sienta fatal estar participando de este juego. Yo vengo aquí a trabajar y a dar lo mejor de mi. ¡No quiero estar aquí! ¡Se acabó coño! ¡Ya está bien! A mí no me pagan por estar aquí», decía a gritos completamente rota.