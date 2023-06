Chelo García-Cortés se pronuncia ante una retirada de la TV con el fin de ‘Sálvame’ y es tajante

Chelo García-Cortés lleva desde los 18 años en el mundo del periodismo, y tiene claro que para ella no hay otra profesión más bonita en la vida. Por eso tiene claro que, tras el final de ‘Sálvame’, seguirá ligada a los medios y que lo último que se le pasa por la cabeza es jubilarse.

En una entrevista concedida al portal ‘Outdoor’, la periodista se sincera sobre su futuro laboral ante el inminente adiós del programa vespertino de Telecinco en el que lleva años colaborando. «Yo pertenezco a ‘Sálvame’. Me siento muy orgullosa de estar en ‘Sálvame'», ha dejado claro.

Además, lanza un mensaje a todos sus seguidores: «Llevo toda mi vida trabajando. No me pienso jubilar. No sé donde estaré. Me imagino que mi productora (‘La Fábrica de la Tele’) seguirá contando conmigo, pero Chelo García-Cortés no se va a ir de los medios. No sé lo que va a ser de mí, pero desde luego, jubilarme no. Me vais a tener que aguantar», sentencia.

Chelo García Cortés, encantada de ser un icono LGTBI

Respecto a si la gusta que la gente la considera como un icono del colectivo LGTBI, la periodista dice lo siguiente: «Por la edad que tengo, que no me importa decirlo, tengo 71, que sea un icono LGTBI me parece muy bien porque creo que la gente joven necesita ayuda. Y porque yo personalmente no he tenido problemas porque tuve la suerte de tener el padre que tuve, que cuando me lo preguntó y le dije que sí, que había tenido una relación, y luego aceptó a mi pareja actual, a Marta, de maravilla. He tenido esa suerte».

«Si ahora al decir que soy bisexual ayudo a la gente pues me parece muy bien. Porque hay muchos problemas con la bisexualidad. Hay muchos chicos gais que no creen en ella, sobre todo chicos. Pero existe. Tú te puedes acostar con un hombre o con una mujer, no pasa nada», sentencia.

Respecto a cómo afronta el paso del tiempo, Chelo García-Cortés reconoce que «yo nunca he ocultado la edad porque además yo prefiero que me digas: ‘Oye para la edad que tienes estás bien’, a que me digas: ‘qué estropeada estás’. Yo no la he ocultado. Me gustaría tener 10 años menos para apoyar a todo el colectivo LGTBI porque creo que es necesario, y creo que va a haber que luchar mucho. Más que antes».

Durante su entrevista, la colaboradora también recuerda su affaire con Bárbara Rey: «Mi primera relación homosexual fue con ella. Fue antes de que ella se casara con Ángel Cristo, yo tenía 27, ella cumplía 29. Con ella descubrí que podía tener relaciones con una mujer igual que las había tenido con un hombre». No obstante, reconoce que «Bárbara me puso el listón muy alto. Y yo a ella también».