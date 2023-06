Adara Molinero rompe también con este impensable concursante de ‘Supervivientes’: «Es horrible»

El Pirata Morgan ha vuelto a poner contra las cuerdas a los concursantes de ‘Supervivientes 2023‘ con un nuevo reto que se encargaban de realizar Alejandro Nieto y Artur. A ambos les presentaban una porción de pizza y el ucraniano tenía que decidir si se comía un trozo pequeño o renunciaba y el siguiente compañero disfrutaba del doble. Finalmente, Artur decidía comer, lo que provocaba el instantáneo enfado de sus compañeros.

Una vez ya en la playa, todos los concursantes descubrieron la decisión de Artur. Asimismo, el Pirata Morgan les confesaba que en el caso de que todos los concursantes hubieran renunciado a su parte para darle más comida al siguiente compañero, finalmente todos habrían podido comer, lo que hacía estallar a Adara Molinero.

«Creo que la prueba es bastante significativa porque pone a prueba nuestra generosidad y creo que en este caso te ha faltado generosidad», empezaba soltando, aún relajada. «Adara, no lo sabía yo», se intentaba justificar el concursante, a lo que Adara le rebatía: «Pero si siempre hay pruebas así. Siempre nos ponen pruebas así».

Mientras, el modelo se excusaba asegurando que él no había podido comer pizza en todo el concurso. Un pretexto que no sirvió a Adara Molinero, que seguía señalando su actitud: «Yo dejé un bocata de tortilla. Has decidido ser un egoísta. Has pensado en ti únicamente». Por su parte, Jonan se mostraba completamente destrozado mientras se escuchaba a la madrileña quejándose de fondo: «Es que dan ganas de llorar esta situación, tío».

«Qué asco estar así en esta situación y actuar así con tus compañeros. Es horrible como persona, de verdad», proseguía protestando la superviviente. Unas duras palabras que Artur no iba a tolerar: «Adara, yo estoy seguro de que, si tú vas ahí, comes la pizza». Sin embargo, ella se defendía: «No me digas eso porque en Cayo Paloma cedí una pizza por una cerilla. No me cuentes historias. No voy a discutir contigo». La conversación poco a poco iba subiendo de tono, lo que provocaba que Adara le parara los pies al superviviente: «A mí me hablas con respeto».