A Makoke le preguntan por el fin de ‘Sálvame’ y no hay contemplación en su respuesta

‘Sálvame‘ se despidió este viernes para siempre. Lo hizo con una entrega muy especial y emotiva con una hoguera final en la que no faltaron los recuerdos y el homenaje a Jorge Javier Vázquez, uno de los grandes ausentes. Y aunque son muchos los que lamentan el final del programa, otros como Marta Riesco o Makoke muestran su felicidad.

Makoke ha regresado recientemente de República Dominicana, donde ha grabado ‘¡Vaya vacaciones!’, el nuevo reality de verano de Telecinco presentado por Luján Argüelles y en el que concursa junto a su hijo Javier Tudela, que regresa así a la tele después de haber participado en ‘GH VIP 4’.

Makoke ha respondido a las cámaras de Europa Press al acudir al cumpleaños de su amiga Rocío Rafael. Sobre su paso por el reality de Telecinco no puede contar nada al no haberse emitido. «No puedo decir nada, pero yo estoy muy feliz. Estoy muy contenta de haber participado con Javier», asegura.

Pero a Makoke le cambia la cara cuando el reportero le pregunta por el final de ‘Sálvame’ tal y como recoge Chance. Y es que para la colaboradora de ‘Fiesta’ es un alivio que el programa en el que trabaja su ex marido Kiko Matamoros se termine.

«Para mí que se acabe ‘Sálvame’ es un descanso», suelta de forma lapidaria y sin contemplaciones. «También le debo cosas a ‘Sálvame’ y debo reconocerlo. He trabajado allí y he estado de colaboradora y tengo que reconocer que le debo muchas cosas», prosigue diciendo Makoke antes de dejar claro que el formato de La fábrica de la tele le ha hecho mucho daño.

«Pero también me ha dado mucho dolor», insiste Makoke dejando entrever que no le da mucha pena que acabe el programa. Aun así, si que reconoce que ‘Sálvame’ ha hecho historia en la televisión. «Pocos programas han hecho tanta historia, al césar lo que es del césar», asegura.

Y cuando le preguntan si le da pena que Kiko Matamoros se quede sin trabajo, Makoke es clara. «No me da pena nada, pero ahí no te voy a contestar, me da exactamente igual», sentencia la colaboradora de ‘Fiesta’.