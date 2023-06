La incendiaria barbaridad de Marta Riesco con lo que publica de ‘Sálvame’ y Jorge Javier

Marta Riesco tal vez no haya pegado ojo en toda la noche pensando en cuál iba a ser su primer cometido nada más arrancar el día. Quizás lo más interesante que ha podido hacer este viernes ha sido cargar con extrema crueldad contra ‘Sálvame‘, su equipo y Jorge Javier Vázquez y celebrar repulsivamente su cancelación. En definitiva, su catadura moral, al descubierto.

«Lo siento por todo un equipo que, como yo, se queda en el paro», comienza escribiendo la presunta periodista. A pesar de haber sufrido un cese laboral por parte de «su productora» como ella misma bien señala, no oculta su regocijo con la noticia: «Las cosas que tiene la vida… Personas que se rieron y se alegraron de mi despido, desde hoy tienen el mismo destino que yo».

«Y al contrario que ellos, a mí si me da pena», dice. Cualquiera lo diría. «Es muy triste dejar de trabajar en lo que amas. Y gran parte del equipo no tiene culpa de lo que estaban obligados a hacer», añade Marta Riesco. «Lo único que hice fue enamorarme y pedir que se me respetara como reportera. Puesto que llevaba ocupando 6 años. «Sálvame» decidió reventarme. Y jamás olvidaré este día. El día de la humillación más grande que he sentido en toda mi vida», vuelve a recordar por enésima vez.

Además, Marta Riesco no tiene reparo alguno en utilizar a rostros ajenos para embarrar la imagen de ‘Sálvame’: «Así que sí, «Sálvame» cierra el telón. Y yo solo espero que con la ayuda que sigo recibiendo a día de hoy, llegue a perdonar lo que me hicieron. Hoy también es un día importante para personas como Alexia Rivas, Isabel Pantoja, Chayo Mohedano… Todos aquellos que se vieron obligados a tomar medidas contra el formato más dañino de la televisión», sentencia.

«Así que sí, cierren al salir y que jamás se vuelvan a repetir las humillaciones que se consintieron en este programa que, desde hoy, en paz descanse», festeja sin miramientos. La misma falta de piedad y empatía que ha demostrado con las palabras que también ha dirigido a Jorge Javier Vázquez y esa baja laboral que le ha obligado a retirarse de la televisión de forma temporal.

«Por otra parte, he visto al presentador insultarme, vejarme y el resto de colaboradores aplaudir. Me han llamado fea, me han ridiculizado, me han llamado al telefonillo de mi casa y me han perseguido por los pasillos mientras me dirigía a mi puesto de trabajo cada día. Mientras, yo estaba con medicación e intentando no abandonar mi puesto de trabajo debido a la ansiedad que me producía lo que día a día me hicieron durante meses. Vomitaba cada día antes de entrar al trabajo e intentaba estar fuerte para no perder mi puesto, el que tanto me costó conseguir. Ahora la baja por salud mental, casualmente la tienen otros y a ellos, a diferencia de mí, sí hay que respetarlos», llega a escribir una Marta Riesco sin control.