Se activan las sospechas con Yaiza tras su respuesta a esta pregunta sobre Ginés en ‘Sálvame’

El espectáculo de Yaiza Martín continúa. A horas de que sea Ginés Corregüela el que se siente por primera vez en el ‘Deluxe’, la canaria visitaba ‘Sálvame‘ para someterse al test de inteligencia y de personalidad. En plena conexión con el plató, Yaiza se derrumbaba y rompía a llorar.

Todo se producía cuando Ana Isabel Gutiérrez le preguntaba si cree que está mejor sola o acompañada. «Está un tanto agobiada y angustiada», reconocía la psicóloga a Mayte Ametlla después de que todos se sorprendieran al ver cómo por primera vez Yaiza derrochaba una lágrima. «Ella nota que hay cosas que son diferentes y le cuesta aceptarlas», insistía la psicóloga cuando Mayte trataba de saber qué le ocurría.

«No es lo mismo antes que ahora y no me siento igual y ya está, no es fácil», comentaba por su parte Yaiza Martín. Y cuando Mayte le preguntaba qué había cambiado en los últimos días para ahora actuar así, la canaria era clara. «Que tú pienses que toda la vida estás haciendo las cosas bien y luchando por ser algo y mejor en tu progresión y en tu vida, a que todo el mundo opine de lo que tú has hecho, es la impotencia de poder explicar y que no tienes la capacidad de hacer creer a la gente lo que eres», recalcaba.

«Te hemos cuestionado mucho porque parecía que llorabas pero no te terminabas de romper, ¿Qué ha pasado hoy? ¿Sientes que no sabes manejar todo esto y te ha venido grande y que has metido la pata? ¿O no sabes cómo seguir con Ginés?», le preguntaba Gema López completamente descolocada con su cambio de actitud.

Y nada más escuchar su batería de preguntas, Yaiza Martín era muy clara con su respuesta. «Ginés no tiene nada que ver en esto. Si de algo estoy tranquila es con él. Es todo lo demás. Es el pensar en el pasado, en el presente y en el futuro y que retomen todo. Y la fachada de chica dura. No puedo controlarme, no puedo», respondía la canaria.

Al preguntarle por cuál es su mayor preocupación ahora mismo, Yaiza decía que era la «impotencia de no saber mostrarme como he sido siempre». «El no poder volver a ser alegre, reír, el no volver a ser dinámica. Todo lo que se está hablando de mi, de ver y escuchar. Cuando hablo el teléfono sale todo lo que no quiero ver en redes sociales», relataba Yaiza entre lágrimas.

Por su lado, Gema López seguía tratando de descubrir qué le ocurría. «¿Por qué no te defiendes de todo? ¿Qué ha sido lo que más daño te ha hecho?», le preguntaba la colaboradora. «Tomé la decisión de estar de perfil bajo hasta que él viniera. Y de que me atacaran y dijeran lo que quisieran. Yo no soy la que tiene que hablar de nuestra relación y de su familia. Tiene que ser él el que se defienda. Quería esperar a que llegue, que vea todo y que me juzgue él y me diga lo que piense», aseveraba Yaiza Martín.

¿Por qué no se hace el test de embarazo?

Asimismo, Yaiza Martín reconocía que «me veo y no me reconozco». Al ver su estado, María Patiño trataba de ser comprensible con ella. «No quiero ser falsa de cara al público, no me gusta ver a la gente sufrir pero tampoco por verte llorar puede cambiar mi concepto, necesito tener más armas. Yo tenía la idea de ti de que eras una mujer que utilizabas a los hombres para conseguir lo que tú querías», le comentaba la presentadora. «A mi ningún hombre me ha dado de comer, nunca he dependido de nada ni de nadie», respondía ella.

Pero si hay algo que sigue sin convencer a los colaboradores de ‘Sálvame’ es la actitud de Yaiza con respecto a su supuesto embarazo. Y es que ella se sigue negando a hacer el test. «No me lo voy a hacer porque no estoy en ese momento», se defendía ella. Además ha dejado claro que no es un tema del que vaya a hablar en ninguna exclusiva.