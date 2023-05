Raquel Bollo pide la salida de Manuel de ‘Supervivientes’ ante su desoladora imagen y hay decisión

Manuel Cortés no atraviesa por su mejor momento en ‘Supervivientes 2023′. El hijo de Raquel Bollo, que esta semana está nominado, ha tenido que ser evacuado de los Cayos Cochinos. Esto es debido a un problema de salud que el joven padece a raíz de su paso por el reality y del que el programa ha dado explicaciones durante la emisión de la gala dominical.

Nada más entrar en plató, el presentador de las entregas dominicales ha compartido con los espectadores el estado de Manuel Cortés en el concurso. «A ver, atención porque empezamos con una noticia de última hora. Manuel ha tenido que ser desalojado por un pequeño problema de salud. Ahora mismo está en observación acompañado por el equipo médico».

Poco después, Ion Aramendi ha contactado con Laura Madrueño, que ha trasladado la última hora del estado de Manuel Cortés. «Lo primero que queremos es tranquilizar a la familia. Enseguida vais a poder hablar con él. Se encuentra bien, pero queremos que sepáis lo que ha ocurrido», han sido las primeras palabras de la presentadora.

Acto seguido, Laura ha comentado: «Ayer empezó a tener un dolor abdominal muy fuerte que fue a más durante la noche. Él sobre todo está muy preocupado por si va a poder continuar o no en el concurso. Está en observación y ayer tuvo que abandonar la playa con el equipo médico. Sus compañeros están muy preocupados, pero sobre todo su hermana».

El tranquilizador mensaje de Manuel Cortés en ‘Supervivientes 2023’

Durante la emisión del debate dominical Manuel Cortés se ha encargado de tranquilizar a su familia, especialmente cuando han conectado con él para que trasladase su estado en primera persona. «Estoy mucho mejor gracias a Dios y a las órdenes del doctor. Quiero agradecerle lo que está haciendo por mí y con muchas ganas de ponerme bien y seguir adelante si es posible».

En la misma línea, el hijo de Raquel Bollo ha comunicado: «La noche del viernes si no me equivoco sentí un cuadro de dolor intestinal bastante grande que me hacía prácticamente doblarme. Me atendieron en playa el equipo médico y por la noche me dijeron que tenia que abandonar la playa. Así fue y ahora estoy bajo tratamiento en periodo de 48 horas y posteriormente me ha comunicado el doctor que he morado muchísimo y en las próximas horas pasaré una prueba en la cual espero superar con toda la fuerza del mundo e incorporarme al grupo lo antes posible».

Por su parte, el presentador le ha preguntado por su continuidad en el concurso: «Me encuentro bien, un poco dolorido. Según el paso de las horas me encuentro mejor… Me gustaría tranquilizar a mi familia y a todos porque saben que con el estomago tuve problemas hace dos años bastante graves que nada tienen que ver con eso… Si me quieren y me necesitan que me apoyen para seguir aquí, que es lo único que quiero hacer, seguir aquí».

Raquel Bollo, tajante ante el estado de salud de su hijo

Poco después, Ion Aramendi le ha permitido intervenir a Raquel Bollo. La madre de Manuel Cortés ha comenzado preguntando a su hijo por su estado ante lo que él le ha tranquilizado diciendo: «Bien, no tiene nada que ver con la peritonitis». «Eso es lo que quiero que me digas, que no sientes nada como la otra vez. A lo mínimo que sientes que sea como la otra vez, que sabes que lo pasamos muy mal sobre todo tú. El concurso, quede donde quede, yo te quiero en España y sano. Lo que has tenido que hacer ya lo has hecho. Has sido y eres un gran superviviente, pero primero para tu salud . Te lo pido por favor, si sientes lo más mínimo como la otra vez, te quiero aquí. Al final nadie sabe lo que realmente tú pasaste», fueron las palabras de Raquel Bollo.

Ante ello, Manuel Cortés ha tomado la palabra para intentar tranquilizar a su madre. «Tranquila que tú sabes mejor que nadie cómo trabajan aquí y de momento nada hace indicar eso porque no tengo fiebre. Tú sabes que la fiebre canta. Es un dolor intestinal muy grande que me dio… Ya me ha dicho el doctor que hay muchas otras posibilidades, que lo han descartado. Me siento bien, me siento con energía y si Dios quiere en las próximas horas me van a hacer unas pruebas y si las supero, estoy de vuelta. Yo no me voy ahora con lo que he conseguido. Te aseguro que no me voy a ir ahora», ha asegurado convaleciente en la cama.

Por su parte, Raquel Bollo ha terminando trasladándole su preocupación: «Tu salud es lo primero, sé que te están controlando y conozco perfectamente al doctor y que hay un equipo maravilloso. No quieras forzar algo. SI no tiene que ser, no es ¿vale? Que te quiero mi vida». En ese punto, Ion Aramendi ha tomado las riendas y despedido al joven cuya continuidad en el concurso pende de un hilo en estos momentos. Habrá que esperar al resultado de las pruebas médicas para conocer el futuro de Manuel Cortés en los Cayos Cochinos.