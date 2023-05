Preguntan a Ana Rosa por Jorge Javier y dispara esta frase en plena caída de ‘Sálvame’

Ana Rosa Quintana está en boca de todos a consecuencia de la cancelación de ‘Sálvame‘. Y es que es ella la elegida por Mediaset para reemplazar a ‘Sálvame’ y a Jorge Javier Vázquez en las tardes a partir de septiembre. El magacín de La Fábrica de la Tele se despide tras 14 años de éxitos ininterrumpidos el próximo mes de junio como así oficializó la compañía italiana tras haberse filtrado antes por otro medio de comunicación.

Y aprovechando la ola, se publicaba una entrevista en Poco se habla, el podcast que presentan Xuso Jones y Ana Brito, a la comunicadora de Telecinco. En ella hablaba de los cambios que ya empiezan a materializarse en el grupo de comunicación tras la salida de Paolo Vasile y la llegada de una nueva directiva; y se sinceraba sobre lo que piensa de Jorge Javier, con el que pugna por el título de presentador estrella de Telecinco.

«En Mediaset ahora mismo está la cosa…», introduce Xuso. «Estupenda», le corta ella. «¿Está estupenda? Ha habido un montón de cambios», insiste el cantante. «Se ha ido el Consejero Delegado, se ha ido porque ha querido, porque va a cumplir 70 años y porque ha estado 23 años que venía aquí los lunes, se marchaba los viernes y veía a su familia los fines de semana. Dejó a sus hijos de pequeños y ahora tienen nietos. Y llega un equipo nuevo, pero es un equipo muy solvente», responde Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: «Jorge Javier es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada, estamos muy lejos»

Por otro lado, cuando le preguntan por Jorge Javier Vázquez y le piden que le defina, es muy categórica. «Me parece que Jorge es brillante. Es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada, pero nos queremos», empieza contestando la veterana periodista.

«Cuando él ha tenido problemas, yo le he llamado y, cuando yo he estado enferma, él me ha llamado. Pero es verdad que estamos muy lejos», reconoce sin andarse rodeos respectos a sus posicionamientos políticos.