El pronunciamiento inmediato de Ana Rosa tras cancelarse ‘Sálvame’ para asaltar las tardes

Ana Rosa Quintana se ha pronunciado este lunes al despedirse de ‘El programa de Ana Rosa‘ respecto a la noticia de que a partir de septiembre se hará cargo de las nuevas tardes de Telecinco, lo que supone la cancelación de ‘Sálvame‘ para siempre. Una información de máximo impacto que ha confirmado el propio grupo de comunicación. El magacín insigne durante catorce años echará el cierre el próximo mes de junio.

Así, tras hacerse público el comunicado de Mediaset, la veterana periodista ha reaccionado y procedido a dejar sus primeras palabras ante este gran movimiento de programación que se avecina en el canal de Fuencarral y que, al parecer, solo es el comienzo de una radical remodelación de la parrilla.

«Salía una información en El Mundo este viernes que es absolutamente cierta. Y acaba de salir una nota de prensa de la cadena confirmando que, largo me lo fiais, a partir de septiembre haré mudanza a las tardes», ha empezando comentando. «Lo que pasa es que no voy a dejar las mañanas. No os hagáis ilusiones. Voy a seguir dando guerra. No toda la mañana, pero por lo menos hasta las elecciones estaré en la mesa política y que Dios reparta suerte», ha aclarado Ana Rosa Quintana.

Para acabar, ha mostrado su gratitud a Mediaset por confiar en ella para esta operación: «Me lo ha pedido la cadena. Le tengo que agradecer 19 años en esta empresa de apoyo, de éxito, de tranquilidad y cuando mi cadena me pide algo creo que lo justo es devolver un poco de todo lo que me ha dado».

Tal y como se ha avanzado desde la compañía en esa citada nota de prensa, se comenzará a preparar para la próxima temporada un nuevo programa para las tardes de Telecinco. A partir de septiembre, Ana Rosa Quintana se pondrá al frente de un formato diario de actualidad, que combinará información y entretenimiento.