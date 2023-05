Patricia Donoso confirma lo sospechado sobre ‘Supervivientes’ y no deja lugar a la duda

Al poco de comenzar ‘Supervivientes 2023’, ya se producía un abandono, el de Patricia Donoso. La abogada decidía poner fin a su aventura pese a las durísimas consecuencias que tendría para ella. Y es que, la cláusula de ‘Supervivientes’ indica que, en caso de abandono voluntario, los concursantes serán vetados del programa y, además, se les impone una cuantiosa sanción económica.

Patricia Donoso ya era consciente de esta cláusula que ella misma firmó cuando tomó la decisión de abandonar. «Sé las consecuencias y lo que quizás más me duela es que nos separen a ti y a mí televisivamente hablando. Pero si es el precio lo pago», reconocía la supuesta amiga especial de Ortega Cano a Jorge Javier Vázquez.

Sin embargo, lo que muchos espectadores del reality no entienden es por qué a ella se le veta tras tomar la decisión de abandonar y a Yaiza Martín, expulsada disciplinariamente por la organización por su actitud violenta con sus compañeros, la dejan seguir acudiendo al plató para seguir dando rienda suelta a su agresividad. Como así se puso de manifiesto nuevamente este mismo domingo en ‘Conexión Honduras’ con la defensora de Artùr.

Patricia Donoso carga contra la organización de ‘Supervivientes’

Ante tal aluvión de mensajes de apoyo que ha recibido, Patricia Donoso ha querido denunciar públicamente a través de sus redes sociales la doble vara de medir de ‘Supervivientes’. «Gracias. Pero hay cosas que parece que molestan. No deberían poner cláusula de abandono y así no se enfadaría… digo yo. Por suerte mi @salvameoficial siempre está conmigo y eso lo agradezco en el alma», ha escrito en su perfil de Twitter la exsuperviviente.

Gracias 🙏🏼 pero hay cosas que parece que molestan, no deberían poner cláusula de abandono y así no se enfadarían .. digo yo .

Por suerte mi @salvameoficial siempre está conmigo y eso lo agradezco en el alma https://t.co/ST7dHbo8cJ — Patricia Donoso (@PatriDonosoReal) May 18, 2023

Pero ha sido en otro tuit en donde ha confirmado el veto que pesa sobre ella definitivamente y en el que ha manifestado su malestar con la productora del reality: «Bueno da audiencia y la veis, que esté no es molesto, es una organización que lo decide y que da ese ejemplo. Quizás por esas razones no termino de negociar bien con ellos y no me siento a compartir plató con ella».

Aun así, Patricia Donoso ha reconocido que tiene las puertas abiertas de ‘Sálvame’, pero es ella la que prefiere no acudir para no sentarse con ciertas personas: «Pero en ‘Sálvame’ tengo las puertas abiertas y eso se lo agradezco a Valldeperas, soy yo la que no ha ido y la que está en España. La verdad es que compartir plató con tanto payaso suelto es mejor que no, porque yo no me callaría y podría ser incómodo. Un abrazo».