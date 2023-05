Nuria Roca dice ‘basta’ a Juan del Val por la confesión sexual que se atreve a hacer en ‘La Roca’

No hay semana en la que Nuria Roca y su marido, Juan del Val, no protagonicen algún momentazo en ‘La Roca’. Sobre todo él, debido a su afilada lengua y al hecho de no cortarse un pelo a la hora de decir lo que piensa. Y eso es precisamente lo que pasó este domingo, 7 de mayo.

Como cada semana, la colaboradora Sara Ramos proponía a sus compañeros el juego del semáforo que consiste en que estos den su opinión sobre diversos temas mostrando un color a cámara. El rojo, en caso de no estar de acuerdo; el verde, en caso de estarlo; y el amarillo, en caso de no posicionarse.

Uno de los temas que sacaba a colación es el de la extremista rusa Sofya Zhuk, y la forma en la que tiene de ganarse la vida: «Sofya Zhuk era una joven promesa del tenis ruso. Ganó Wimbledon Junior con 15 años y tenía un montón de victorias, pero se tuvo que retirar por una lesión. Entonces se hizo modelo y ya empezaron a criticarla. Ahora, lo que se ha hecho es un Onlyfans».

Nuria Roca no da crédito a la confesión sexual de su marido

Antes de pasar a conocer la opinión de sus compañeros, Sara Ramos explicaba «para la gente más mayor» de la mesa, para qué sirve esta aplicación que utilizan numerosos famosos: «Es una plataforma en la que tú puedes ofrecer un poco tu cuerpo. Por ejemplo, por cinco euros, te enseño una tetilla». «¡Ah! ¿Eso va así?», preguntaba, visiblemente sorprendida, Nuria Roca.

«Entonces la pregunta es… ¿Quién se haría Onlyfans?», cuestionaba la colaboradora al resto de presentes en la mesa. Nuevamente, Juan del Val era el más sincero. «¡Yo enseño lo que haga falta por cinco euros!«, espetaba sin tapujos. Nacho García y Eriz Cerezo eran de la misma opinión, mientras que, por el contrario, Nuria Roca mostraba una cartulina roja. La presentadora estaba en shock ante la confesión de su marido: «Juan, basta, por favor».

No obstante, Nuria Roca cambiaba de opinión cuando Cerezo le explicaba que «puedes enseñar otras cosas, como un pie. Y que te den 100 euros solo por enseñar un pie. Lo que te pidan». «Pero, claro, te tienen que pagar. Igual 100 euros por un pie no te los pagan», le recordaba Sara Ramos. Pese a esta aclaración, Eriz Cerezo convencía a la presentadora, quien ha terminado mostrando el cartel amarillo. «Hay que tener buen cuerpo, así que Onlyfans solo si estás muy bueno», sentenciaba la colaboradora.