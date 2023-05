Las primeras palabras de Blanca Paloma tras dejar a España en el puesto 17 en Eurovisión

No ha podido ser. Después del espejismo del Chanelazo el año pasado, España ha vuelto a caer en Eurovisión y Blanca Paloma se quedaba en una inesperada 17ª posición con 100 puntos en total, y apenas 5 puntos del televoto, logrando la peor puntuación en el voto popular.

Nada más acabar la final de Eurovisión 2023, TVE emitía un post con Aitor Albizua como presentador con Gisela, Daniel Diges y el periodista Alberto Guzmán como colaboradores y en conexión con Ruth Lorenzo, la portavoz de los votos de España desde Benidorm.

Y nada más empezar el post, Aitor Albizua conectaba en directo con Liverpool para hablar con Blanca Paloma y conocer la primera reacción de la ilicitana tras todo lo vivido en la final. «Muchísimas gracias de verdad. Hemos hecho muy buena actuación, estoy muy orgullosa de verdad. Me quedo con esta experiencia para toda mi vida», confesaba de primeras.

Asimismo, Blanca Paloma no ha dudado en reivindicar el flamenco pese a no haber conseguido quedar en lo más alto de la tabla. «Yo creo que hay mucho trabajo todavía por hacer, el flamenco se tiene que seguir explotando. Esto es una semilla que hemos plantado para que vaya creciendo en el corazón de la gente. Yo me lo quedo y lo mando para que siga creciendo. esto no ha hecho más que empezar», añadía la artista.

«Yo ya he ganado por haber traído mi propuesta hasta aquí. Vamos a seguir trabajando que es lo que importa. Ojalá en el futuro más propuestas arriesgadas, no hay que perder la esperanza», sentenciaba Blanca Paloma. Y mientras ella hablaba en directo para La 1 se colaba Bojan Cvjetičanin, uno de los componentes de Joker Out, el grupo esloveno gritando «ROBADA».

Motivo número 357 para amar a Bojan 🇸🇮:

Se cuela en el directo de TVE para decir ROBADA😂🫶🏼 #EurovisionRTVE #ESC2023 #EUROVISION pic.twitter.com/BtRA1F6PT6 — Paulita🤘🏼🍯🌪 (@Pe_2310) May 14, 2023

El bonito consejo de Ruth Lorenzo a Blanca Paloma

Justo después, era Ruth Lorenzo la que le mandaba todo su apoyo a Blanca Paloma desde Benidorm. «Preciosa mía. Tú y yo tuvimos una conversación hace un año. Tienes una larga y gran carrera delante tuyo. Solo tienes que seguir poniéndole la pasión y el amor y la artesanía que le pones. Eres mágica. Y te doy un consejo como mujer que se ha subido al escenario de Eurovisión. Ahora no sientas algo que haya resquemor en tu corazón, siéntete ganadora y reina porque es lo que eres», le decía la que fuera representante de España en 2014.

Unas palabras que emocionaban a Blanca Paloma. «Literal. Eres la mejor Ruth. De verdad que me tomo tus palabras al pie de la letra. Estoy feliz. Estoy feliz de todas las actuaciones que hemos hecho aquí. Esto más que una competición de canciones era de resistencia. Llevamos muchos meses preparándonos para esto y creo que lo hemos dado todo hasta el último momento. Estoy feliz de la ejecución de esta actuación y me la quedo como una fortaleza y un punto de partida», añadía.

Tras ello, Blanca Paloma volvía a hacer hincapié en que hay que arriesgar. «Era una valentía de haber traído a Eurovisión algo tan particular que era arriesgado. De verdad yo desde aquí quiero animar a que la gente no deje de arriesgarse y de ser valiente con propuestas diferentes. Esto es ir sembrando para que la planta crezca y la gente conozca nuestro folclore que es muy particular y especial y poco a poco ir pellizcando», concluía.

La sorpresa de su hermana Sara Ramos

Y de Benidorm a El Atlet, el pueblo natal de Blanca Paloma en el que se había reunido toda la familia que no había podido viajar con ella a Liverpool. Entre ellos, su hermana Sara Ramos, concursante de la primera edición de ‘Eurojunior’. «Blanca no sabes lo orgullosos y felices que nos sentimos. Blanca has ganado. Te estamos esperando todo tu Altet con los brazos abiertos», le decía su hermana.