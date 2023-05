La sentenciadora frase de Patricia Pardo sobre Blanca Paloma por el batacazo en Eurovisión

‘El programa de Ana Rosa‘ ha dedicado parte del club social a comentar la gran final de Eurovisión 2023 y el nuevo batacazo de España con la candidatura de Blanca Paloma tras el espejismo del año pasado con el ‘chanelazo’. Y Patricia Pardo ha opinado muy abiertamente de nuestra representante y lo que vio de ella durante el espectáculo.

«La verdad es que tiene un vozarrón, una puesta en escena, un control del escenario… pero no pudo ser», ha comenzado ensalzando antes de arrancar la tertulia. «Decían los expertos que el público europeo, el televoto, no había entendido la propuesta de España con Blanca Paloma», ha aportado Joaquín Prat para avivar el debate.

De hecho, el presentador cree que «se nos resiste» este concurso musical. «Decían algunos que Chanel había marcado con su propuesta musical una senda de la que ahora nos hemos salido», ha puesto sobre la mesa. «Claro que no la ha entendido porque fue la opción menos votada. Yo no soy experta ,pero yo sí creo que hay un tipo de canciones para festivales. Que a veces se rompe como fue el caso de Portugal con un cantante y algunas baladas, pero eso es un tema ocasional. Después, sí hay un modelo de canción más comercial, más festivalera y bailable», ha opinado Bibiana Fernández.

Patricia Pardo: «La calidad vocal es indiscutible, pero no es tan pegadiza ni eurovisiva y Europa no la ha entendido»

«No era una canción para un festival», ha apostillado en la misma dirección Antonio Rossi. «A mí me pareció bien, pero una nana es algo lorquiano, que está bien, que la entendemos nosotros, pero no sé si se entiende bien fuera», ha vuelto a insistir Bibiana. «La calidad vocal es indiscutible, que es lo que valoraba el jurado profesional, pero a lo mejor no es tan pegadiza ni eurovisiva y Europa desde luego no la ha entendido», ha sentenciado Patricia Pardo.

Acto seguido, ha sido Alessandro Lequio el que ha tomado la palabra: «El año pasado Chanel tuvo un resultado excelente con una canción que llegaba a todo el público y la opción de Blanca Paloma es mucho más limitada porque yo creo que la cultura musical europea va por otro camino».

Por su parte, Pepe del Real era más duro y, en su caso, criticaba la poco ambiciosa puesta en escena de la actuación de Blanca Paloma. «Yo creo que la puesta en escena de Blanca Paloma en esta ocasión no era la correcta. Le faltaba romper y las bailarinas no acababan de romper. Me faltó más espectacularidad», ha aseverado el reportero.

«Claro, es que comparado con Loreen (la ganadora), que parece que estábamos viendo un videoclip. Podría haber sido más espectacular de lo que fue», ha compartido Patricia Pardo, que, a pesar del descalabro, zanjaba el debate volviendo a ensalzar las capacidades musicales de Blanca Paloma: «Es verdad que no ganamos, no quedamos en un puesto muy decente, pero oye nuestra candidata está muy a la altura con un vozarrón brutal».