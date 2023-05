La jugarreta de ‘MasterChef 11’ a la aspirante que más sabe del programa con su expulsión

Tras expulsar este lunes a Laura y recibir a Claudia, una de las delantales negros del casting final; ‘MasterChef 11‘ emitía este martes su gala 12 que nos ha dejado una nueva expulsión tras llegar al ecuador del programa.

Para empezar el programa, los jueces y los concursantes de ‘MasterChef 11’ viajaban hasta Cuenca. Un viaje con el que celebraban que la ciudad manchega ha sido escogida Capital Española de la Gastronomía 2023. Y para ello, los dos equipos tenían que cocinar un menú elaborado por Fran Martínez, cuarto finalista de ‘MasterChef 9’.

Pero antes, los jueces de ‘MasterChef’ les proponían un reto a los aspirantes. Tenían que elegir al compañero más leal y noble y al menos de todos. Mientras que Eneko era el elegido como el primero; Luca era seleccionado como el menos leal y noble después de haber empatado con Merce, su archienemiga tras el encontronazo que tuvieron este lunes.

De ese modo, Eneko y Luca eran elegidos como los capitanes del equipo rojo y azul respectivamente. Y aunque los dos terminaban siendo vitoreados como capitanes, tan solo uno de ellos salía victorioso de la prueba junto a su equipo, mientras que el otro tendría que ir a eliminación.

Luca, el mejor de la prueba de exteriores y Eneko salvado de la expulsión

Así, el jurado de ‘MasterChef 11’ decidía que el equipo azul liderado por Luca fuera el mejor de la prueba de exteriores. Y además, el tiktoker era seleccionado como el mejor de la prueba según Jordi Cruz. Una elección que llevaba a que la audiencia clamara «tongo».

Jordi (@JordiCruzMas) da la enhorabuena a Luca por su papel como capitán del equipo azul 👏#MasterChef

⭕ https://t.co/8523Hq6uj1 pic.twitter.com/UxXNq4dkyf — La 1 (@La1_tve) May 2, 2023

No obstante, Eneko al ser el mejor del equipo rojo obtenía una ventaja al volver a las cocinas de ‘MasterChef 11’. Así, el concursante podía o salvarse a sí mismo o salvar a un compañero de la eliminación y sin dudarlo y con el apoyo de todos sus compañeros, el zaragozano decidía unirse a sus compañeros en la galería y continuar una semana más en el programa.

Justo después, los jueces presentaban a los delantales negros la prueba de eliminación. Todos tenían que familiarizarse con las técnicas ancestrales de conservación de alimentos. Tras los consejos de los chefs Riccardo Radice y Giulia Gabriele; y de Carmina Barrios, que volvía al programa; Luca como el mejor de la prueba tenía que elegir qué técnica le otorgaba a cada uno de sus compañeros de ‘MasterChef’ para hacer un plato libre.

La jugarreta de Luca con sus enemigos

Así, Luca sin dudarlo hacía lo posible para favorecer a todos salvo los tres concursantes con los que menos feeling tiene como Merce, Francesc y Jotha. De ese modo, le entregaba el ahumado a David, el encurtido a Pilu, el marinado a Lluis, el escabeche a Álex mientras que a Jotha le dejaba el salazón, a Francesc el adobo y finalmente volvía a darle el escabeche a Merce.

Tras catar todos los platos, el jurado de ‘MasterChef 11’ lo tenía claro al salvar a Pilu al ser la que mejor plato había hecho de todos y a Álex por sacar adelante su plato pese a no controlar el escabeche. También lograban subir a la galería Lluis y David. Así, las cosas estaban entre Jotha, Merce y Francesc.

Merce, «la aspirante que más sabe de ‘MasterChef'», expulsada

Finalmente, el jurado decidía que la 12ª expulsada fuera Merce tras no haber hecho un escabeche como tenía que hacer. «No pasa nada, me voy con mi familia y muy orgullosa de haber conocido a los jueces y de haber estado en mi programa», sostenía Merce de primeras. Mientras que Pepe Rodríguez destacaba que decían adiós a «la aspirante que más sabe de MasterChef».

«He pasado malos momentos los últimos, pero me voy muy orgullosa. Me voy a ver a mi familia. He disfrutado mucho, os he conocido, he aprendido cosas, me llevo a buenos amigos como Eneko, Álex, Pilu, a Francesc, a Jotha y a Fray», aseveraba Merce tras escuchar su nombre.

Al escuchar esos nombres, Pepe Rodríguez recordaba como Luca que había sido su niño ahora era todo lo contrario. «Lo consideré y le he cuidado como si fuera un hijo mío. Pero llegó un momento que ya no podía ser», defendía Merce. Por su parte, Luca trataba de quedarse con lo positivo: «Es una persona buena y me he divertido mucho con ella. Me ha enseñado y me da mucha pena porque es su programa favorito y era su sueño».

No obstante, después en el confesionario, Luca era muy claro con respecto a Merce. «Uno puede amar mucho un programa pero no saber vivirlo y es lo que le ha pasado a Merce, que es muy fan pero no está preparada mentalmente para aguantar tanta presión y convivir», concluía.

Por último, Merce elegía a Álex como su ganador. «He conocido la tele por dentro en un programa que amo y que seguiré viendo», sentenciaba la madrileña dejando adiós a su verdadero sueño definiendo su paso por el programa como «una montaña rusa». «Es una oportunidad única, como experiencia hay que vivirla», añadía.