Merce se corona en ‘MasterChef 11’ por su ‘guantazo’ a Luca: dice lo que todos piensan

Y una semana más, Luca ha vuelto a protagonizar un momento muy tenso en ‘MasterChef 11’. Y es que el tiktoker ha sacado de quicio a Merce después de reírse de una broma de muy mal gusto que supuestamente no iba para ella.

Ya nada más empezar el programa de este lunes, Merce se mostraba muy molesta por el comportamiento de algunos de sus compañeros. «No se puede descansar, no dejan el horario de estudio ni de descanso, se montan las fiestukis», se quejaba Merce. Una acusación que iba directamente al grupo que forman Camino, Laura, Marta y Luca fundamentalmente pero también Eneko o Lluis.

Tras dicha acusación, Luca arremetía contra Merce en el confesionario. «Merce es un poco pesada. Le falta divertirse porque se pasa muchas horas llorando y poca riendo y pasándoselo bien», soltaba el tiktoker. «Yo reconozco que hay que hacer fiestas para desfogarse. Yo no les he dicho que no hagan fiestas, pero que las hagan hasta una hora prudencial porque sin descanso no tienes nada», añadía la gran fan de ‘MasterChef’.

El mal rollo entre Merce y Luca se hizo más patente al final de la primera prueba de la noche cuando ella revelaba que le habían hecho una broma de mal gusto en la casa. Fue en el momento de la cata de su plato después de que Jordi Cruz le diera a probar para que comprobara como el pollo se le había pasado de picante.

«Te aseguro que pica menos que una sopa que me pusieron a mí el otro día», aseveraba Merce muy dolida. «Quien cocinó cocinó bien, quien hizo la broma es el que lo hizo mal», seguía contando Merce mientras se veía a Luca poniendo caras. «Echaron picante y picaba mucho más que eso, supuestamente no era para mí pero me la comí», añadía Merce.

En ese momento, los jueces querían saber quién hizo la broma y Camino se dio por aludida. «Bueno Camino estaba, pero no estaba sola, había otra persona más que fue la que se rio y se ha estado riendo todo el fin de semana a carcajadas», terminaba de decir Merce.

En el momento de la cata de Laura y Camino, Pepe Rodríguez les echó un rapapolvo por hacer bromas. «La próxima asegura el tiro Camino porque le toca a alguien que quizás no le hace gracia o es intolerante con el picante y le puedes desgraciar el día o la noche. Las bromas hay que saberlas hacer», les recriminaba el juez mientras Merce rompía a llorar.

«Es que ya había mucho cúmulo y el vaso rebosó», destacaba Merce entre lágrimas. «Pero ya sabes que no era para ti y te pedimos perdón», se excusaba Camino. «Cierta persona sabía donde estaba la sopa porque se rio y soltó todo lo que llevaba en la boca», insistía Merce muy dolida señalando a Luca de forma indirecta.

Merce, alto y claro contra Luca: «La educación brilla por su ausencia»

Era cuando llegaba el turno de Luca cuando se producía el fuerte rifirrafe entre ellos. «Luca para mí ya no existe en la casa», soltaba Merce después de no saludarle. «Los vasos se colman y ya a colmado el vaso. Y lo siento mucho porque no soy así, pero tutu tutu y ya se ha colmado», incidía ella.

«Yo estoy muy tranquilo porque sé lo que hago y lo que dejo de hacer. Si le sentó mal que yo me riese de la pimienta. Tengo 18 años y es normal que estas bromas me hagan risa. Y ya está. Merce se piensa que todas mis caras van hacia ella. Disfruta de tu concurso y de tu felicidad y ya está», sentenciaba Luca.

«Yo no soy una persona que me lleve mal con nadie, cuesta mucho llevarse mal conmigo. Pero la educación y el respeto fue lo primero que a mí me enseñaron en mi casa y aquí brilla mucho por su ausencia», concluía Merce. «Si no entiende mi personalidad y mi manera de hablar no tengo nada más que hablar. El problema es suyo», apostillaba Luca.

"Luca para mí en la casa ya no existe"#MasterChef pic.twitter.com/PoSo8WYNfM — MasterChef (@MasterChef_es) May 1, 2023

