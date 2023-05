La hija de Ginés no tiene clemencia ante lo que anuncia contra su padre en ‘Supervivientes’

Ginés Corregüela ha vuelto a ser tema de debate en ‘Supervivientes 2023‘. Tras la polémica expulsión disciplinaria de Yaiza Martín, el actual concursante ha repasado su concurso con sus compañeros. De igual manera, ha hecho especial hincapié en cómo será su relación con sus hijas una vez salga del reality. Unos planes de futuro que han tenido respuesta por parte de Miriam, quien desde el plató no se ha quedado callada.

Tal y como se ha podido ver en el vídeo, Ginés Corregüela desea rehacer su vida junto a Yaiza. «Lo tengo muy claro. Yo tengo que hacer mi vida como yo quiera y ellas tendrán que hacer su vida sin depender», ha comentado. «Cuando estaba todo preparado para separarme (de su exmujer) me decían ‘papá es lo mejor que os ha podido pasar’. Lo que no entiendo ahora son las reacciones», ha lamentado el tiktoker en relación a los reproches de Miriam.

«Yaiza sabe lo que tiene que hacer a su vuelta a España y yo ya se lo he dicho: ‘tú puedes tener movidas con todo el mundo, pero con mi hija no entres’. Y lo tiene claro. Si ella hubiese querido, habría entrado», ha proseguido diciendo. Finalmente, Ginés Corregüela ha compartido: «Al final tiene que aceptarlo, quiera o no quiera. A mí si mi hija me dice elige o Yaiza o nosotros… Eso no me lo puede decir».

La respuesta por parte de Miriam no se ha hecho esperar: «Este vídeo es que no sé ni por dónde cogerlo. Se va ella (Yaiza) y es cuando mi padre llora». En la misma línea, ha proseguido afeándole su actitud: «Pero cuando fui a Honduras, le miré a la cara, me dejó como una mierda pinchada en un palo aquí en plató y por eso no llora».

La dura decisión de Miriam sobre Ginés Corregüela

Mucho más dura se ha mostrado la hija de Ginés Corregüela al abordar la actual relación de su padre: «No apoyo que haya estado con una chica diez años. Mi madre ha sido la que lo ha sufrido y nosotras en casa. Y ahora lleva una relación de la cual se alegra y es lo más negativo que ha llegado a su vida. No le voy a dar a elegir, que esto no es un plato de un primero o un segundo. Que sea feliz con quien quiera y me deje a mí ser feliz. Yo no quiero seguir el ejemplo que está dando, que me ha dado angustia pura».

«Esto para mí no es ningún juego, es personal y me ha llegado al corazón. Me ha afectado en mi casa y a mi familia y no voy a permitir que me siga afectando más. Él tiene que recoger lo que ha sembrado, que ha sido nada, y que se las apañe él cuando venga. Se ha acabado. No tengo nada que agradecerle», ha sentenciado. Acto seguido, Miriam comunicaba una drástica y dolorosa decisión: «No recibiré a mi padre en plató cuando venga. Él no ha estado en los momentos importantes de mi vida, yo tampoco estaré en los suyos».

Sobre su madre, Miriam ha sido especialmente rotunda: «Me alegro de que mi madre se haya quitado a mi padre de encima porque le anulaba como persona. Independientemente de que sea mi padre y me duela». La crítica a Ginés como padre tampoco la ha eludido: «¿Que no ha sido un padre para mí a lo largo de mi vida? También… No ha sido un padre y para mí no lo ha sido. Demasiado que yo he estado aquí… Yo me he sentado y me he tragado todo por él cuando él no lo ha hecho por mí».