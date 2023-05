La audiencia de ‘Supervivientes’ manda a Diego a la calle y ojo a lo que confiesa antes de irse

Uno de los momentos más esperados de la nueva y décima gala de ‘Supervivientes 2023‘ ha sido el cierre del televoto y, por consiguiente, la expulsión semanal. Cabe recordar que hace una semana la organización del reality intervino y expulsó disciplinariamente a Yaiza Martín. Ahora, un nuevo concursante ha seguido sus pasos a decisión de la audiencia. En esta ocasión, Diego Pérez ha sido el escogido por los espectadores.

Cabe recordar que durante la emisión el pasado martes de ‘Tierra de Nadie’, se llevó a cabo la salvación de uno de los concursantes: Asraf Beno. Por tanto, el número de participantes nominados se redujo a tres; de los cuales uno de ellos ha resultado expulsado. Como decimos, ha sido el exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones’.

A pesar de la marcha de Diego Pérez, ésta no es definitiva. Esto es debido a que a partir de ahora pasará a convivir junto a Jaime Nava y Artúr Dainese y el resto de concursantes. A pesar de la llegada de la reunificación total y el fin de Playa de los Olvidados, los tres concursantes tendrán que luchar para evitar ser expulsados definitivamente en un segundo televoto, cuyo resultado se conocerá el próximo domingo.

De vuelta a la expulsión semanal, ésta se comunicaba durante el transcurso de la décima gala de ‘Supervivientes 2023’ en La Palapa. Para proceder con la expulsión, Jorge Javier ha conectado con ellos para cerrar las líneas. De igual manera anunciaba, en primer lugar, la salvación de Jonan Wiergo.

Diego Pérez, nuevo expulsado de ‘Supervivientes 2023’

Justo después, el presentador daba a conocer el nombre de la expulsada o expulsado. «Los espectadores de ‘Supervivientes 2023’ han decidido que el concursante salvado sea Alma», fueron sus palabras. En consecuencia, Diego Pérez resultaba ser el eliminado y, por ende, el nuevo concursante desterrado del reality.

Nada más conocer la noticia, el exconcursante ha hecho una sorprendente confesión y se ha mojado sobre la polémica discusión de Yaiza y Asraf. «Me vi involucrado en el conflicto del jueves pasado y quizá tendría que haber sido más claro, pero soy fiel a mis principios. En este caso era la pareja de un amigo. Prefiero irme a mi casa antes que traicionar a un amigo o ponerle en un conflicto. No me arrepiento porque lo haría una y mil veces aunque esté mal. Creo que eso es lo que me ha perjudicado y me ha jugado la expulsión. Soy así, pero no puedo decir nada. Entonces me voy con la cabeza alta y no me arrepiento de nada aunque me duela. Habrá gente que me entienda y gente que no, pero yo en el momento exacto no pude hacer eso», ha admitido.

Como viene siendo habitual durante esta edición, la persona expulsada debe ejercer ‘la última palabra’. Es decir, debía enviar una ventaja y un lastre a dos de sus compañeros. La ventaja la concedió a Ginés. En cambio, Diego Pérez endiñaba el lastre a Adara. Finalmente, todo quedaba en manos del azar, que decidía que Adara se hiciera con ese lastre.