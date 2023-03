‘Supervivientes 2023’ expulsa a Jaime Nava y lo que ocurre en su despedida es inédito

Jaime Nava, que no ha conseguido imponerse a sus compañeros en el televoto, pasará a convivir en solitario en la temible Playa de los Olvidados.

La segunda gala de ‘Supervivientes 2023‘ ha tenido como principal plato fuerte la primera expulsión de la edición. Después de celebrar las primeras nominaciones, que dejaron a cuatro concursantes expuestos en el televoto, Jaime Nava ha terminado siendo el escogido por la audiencia para abandonar el concurso.

Así se lo ha hecho saber Jorge Javier durante el transcurso de la gala. En un primer momento, el presentador ha dado a conocer el estado de los porcentajes ciegos. Mientras que uno de los nominados acumulaba un 16,9% de los votos, los otros dos compañeros iban más ajustados al reunir un 40,9% y 42,2% de los votos en positivo.

Con el objetivo de conocer el nombre de dicho expulsado, Jorge Javier ha reducido la lista a dos concursantes debido a la salvación de Ginés Corregüela. Cabe recordar que el pasado martes, en la versión ‘Tierra de Nadie’ de ‘Supervivientes 2023’, Carlos Sobera le comunicó a Diego Pérez su salvación.

Finalmente, después de cerrar el televoto y pronunciar sus características rimas, Jorge Javier ha dado a conocer el nombre del expulsado. «Los espectadores de ‘Supervivientes 2023’ han decidido que sigue en el concurso Alma Bollo«, fueron sus palabras. En consecuencia, Jaime Nava era el eliminado.

Tensa despedida para Jaime Nava en ‘La Palapa’

Las reacciones no se han hecho esperar. Nada más enterarse de la decisión de la audiencia, el superviviente ha compartido: «Esto es una putada muy grande. El ser el primero que abandone el barco. No tengo nada que reprocharme, agradecerle a todos mis compañeros cómo habéis sido. He intentado dar lo mejor en esta semana, estar a tope con mi equipo en las pruebas».

Antes de abandonar ‘La Palapa’, el ex jugador de rugby ha querido lanzar un importante mensaje que ha reabierto polémicas. «Quiero dejar una cosa muy clara. Hay algunas personas con las que he podido conectar mucho más, me llevo prácticamente un hermano (Diego) y con las personas con las que no he podido conectar, que ha sido bastante difícil, no podéis pensar lo que pensáis porque no soy así».

Lejos de quedarse ahí, Jaime Nava ha proseguido diciendo: «Hay algunos que tenéis unas ideas hechas de que soy muy chulo y prepotente y os juro que no soy así. Me refiero a compañeros con los que ha sido muy difícil, con Gema, Adara… He tenido un par de roces que al final los hemos solucionado y ellos piensan que soy de una forma que no soy. Son intuiciones, pero no pasa nada, ya está».

El futuro de Jaime en ‘Supervivientes 2023’

A pesar de ello, el concursante gozará de una segunda oportunidad de permanecer en los Cayos Cochinos. A partir de ahora convivirá en solitario en una nueva localización. Se trata de la Playa de los Olvidados con unas condiciones para la supervivencia aún más duras.

De igual manera y como principal novedad, la organización de ‘Supervivientes 2023’ le ha permitido al primer expulsado hacer uso de una misión inédita antes de despedirse. En concreto, dicho concursante podía dejar una ventaja o un lastre a uno de sus compañeros. En este caso, el deportista ha decidido darle la ventaja a Diego Pérez, mientras que para el lastre ha apostado por a Artúr.

Sin embargo, solo uno de ellos se haría con el lastre o la ventaja. Por ello, tras la elección, el expulsado ha tenido que elegir a través del azar entre el lastre o la ventaja. Finalmente, el lastre ha salido y este ha recaído sobre Artúr en detrimento de la ventaja sobre Diego Pérez. Un lastre que ha consistido en empezar el juego de líder diez segundos antes que sus compañeros.