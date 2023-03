El desliz de Carlos Sobera en ‘First Dates’ con la profesión de un soltero multiplica las mofas

‘First Dates‘ volvía a abrir las puertas de su restaurante este miércoles 8 de marzo para dar la bienvenida a Álvaro, un joven de 28 años que acudía al programa de Carlos Sobera para encontrar una «pareja campechana». «Cuando me gusta alguien, soy frío. No demuestro a esa persona, quiero que venga a mí», declaraba nada más entrar en el restaurante.

Asimismo, el soltero del dating show de Cuatro se culpaba a él mismo de sus fracasos en el amor: «Ha sido por mí, porque soy una persona muy perfeccionista con los chicos. Además, es muy difícil que la gente me entienda». Desde el principio Álvaro apuntaba maneras y se mostraba como un chico muy expresivo y con facilidad para comunicar, motivo por el que Carlos Sobera se interesaba más por él.

«Sí, es que hago vídeos en TikTok y cosas de esas», explicaba el comensal a Carlos Sobera, que se interesaba por el contenido que hace en las redes sociales. «Hago vídeos sobre cruising», le repetía este ante las dudas que le surgían al presentador. Sin embargo, lejos de entender el mensaje, soltaba: «¿Sobre cruceros?».

Ante la confusión de Carlos Sobera, Álvaro pasaba a explicarle en qué consiste el cruising. «Hacer cruising es que las personas se encuentran de repente en lugares públicos, como parques o baños de centros comerciales, zonas discretas, para ‘tracatrá’ y adiós», le contaba el soltero, que decía ser «un guía turístico» de este tipo de sitios.

«Espérate que yo ya tengo una edad… Así que eso es el cruising. Yo cuando leo cruising en una agencia de viajes, me apunto en un crucero de jubilados», reaccionaba entonces Carlos Sobera, que no acababa de digerir la información. «Pero es que va con segundas», matizaba Álvaro tan solo unos minutos antes de que llegara su cita.

El tiktoker acababa comiendo con Adrián, un chico tímido técnico de laboratorio que no conseguía enamorar a Álvaro. El influencer le contaba el contenido de cruising que sube así como que también lo lleva a la práctica: «Me gustan las cosas exprés, rápidas». No obstante, esta idea no acababa de convencer a Adrián: «No me veo tan abierto como él y no sé si llegaré a ese punto».

Se disparan los memes y mofas en redes

Como era de esperar, la cita no acababa de cuajar y ambos se iban igual que habían llegado a sus casas. Quien se marchaba algo mejor era Carlos Sobera, que cerraba el restaurante de ‘First Dates’ sabiendo qué es el cruising. De hecho, su metedura de pata ha provocado las risas en las redes sociales.

