Joaquín Prat no podía esperarse tal comentario de Ana Rosa y su respuesta trae cola

Esta semana, se viralizaba la noticia sobre un hombre alemán de 50 años que ha sufrido una necrosis isquémica en el escroto y el pene con riesgo real de amputación tras mantener relaciones sexuales durante 24 horas seguidas. Una información que ha sacado a colación Ana Rosa Quintana y que ha acabado poniendo en un brete a su compañero Joaquín Prat.

«No sé en qué periódico lo leí, pero decían que se le iba a caer el pene. Normal, para ese ritmo hay que tomar mucha viagra, con los peligros que eso conlleva», ha comentado la presentadora en primer lugar. «A ver, no se te cae», le ha matizado Joaquín, haciendo hincapié en que simplemente se le ha necrosado.

Una puntualización que le ha valido a Ana Rosa para pedirle que profundizara más en el asunto en cuestión. «No soy un experto en la materia, pero tengo que reconocer que yo he ido al urólogo y que está todo bien», ha desvelado el periodista en un arranque de sinceridad. «¿Ah sí? Los testículos, ¿bien?», le ha repreguntado entre risas Quintana.

Y, en lugar de correr un tupido velo, Joaquín Prat se ha explayado de lo lindo: «Pues mira, la verdad es que fue muy curioso. Yo tenía una cita para revisarme el tendón de Aquiles, que, por cierto, lo tengo bien, pero cuando llegué a la consulta médica me mandaron quitarme los pantalones. Me pareció un poco raro, pero lo hice. Luego me dijeron que me quitara los calzoncillos también y yo no entendía nada».

El comunicador no salió de su asombro al tener que quitarse los calzoncillos para lo que, en principio, iba a ser una radiografía del tobillo. «Fue ahí cuando la chica me dijo que tenía ‘lo de los testículos’. Me hicieron una ecografía testicular rutinaria que tenía programada y que a mí se me había olvidado por completo. Afortunadamente, salió todo muy bien», ha culminado la anécdota.

En ese momento, Ana Rosa ha aprovechado para lanzar un relevante mensaje a los hombres que ven su programa. «Igual que las mujeres debemos hacernos chequeos rutinarios o visitar con frecuencia al ginecólogo, los hombres también tienen que hacerlo, sobre todo a determinadas edades. Está muy bien que comentes esto, porque hay que concienciar a los hombres de que vayan también a sus revisiones», ha aseverado.