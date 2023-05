Joaquín Prat le para los pies a Bibiana Fernández e impugna lo que llega a decir en directo

Bibiana Fernández y Joaquín Prat han protagonizado un encendido debate en ‘El programa de Ana Rosa’ por el sobrepeso. En el club social se estaba abordando el estilismo de Tamara Falcó y su madre Isabel Preysler en la boda de una amiga celebrada este fin de semana y, sin comerlo ni beberlo, la tertulia acababa dirigiéndose por otros derroteros.

«¿Qué os parecen los estilismos?», introducía Patricia Pardo. «La que más me gusta es la madre. Es un vestido bonito, con un descote de palabra de honor que le va bien», ha señalado la colaboradora. «El de Tamara es horroroso», ha apuntando Pepe del Real. «Es poco llamativo en un momento en el que es el mes de mayo, es el mes de la flores. Si ese mismo estampado lo buscas en colores más llamativos, pues sería mejor», ha comentado Bibiana.

Acto seguido, la conversación derivaba al tema del peso y se abría un avivado debate. «Y lo del peso, no es nada malo coger peso. Hoy en día se habla constantemente de que la gente joven tiene problemas de salud justamente por obesidad. Y cuando la gente está con sobrepeso y sale en las redes, todos le dan una ovación y a mí, que soy delgada, me dicen que estoy incitando a la anorexia», ha comenzado denunciando Bibiana Fernández.

«Y no, la gente tiene que estar sana sea gorda o delgada. Es lo principal. La salud por encima de la estética. La estética es una cuestión de que cada uno elige estar como le dé la gana. ¿Yo me quiero cortar el pescuezo? Me lo corto. ¿Me quiero poner seis tetas? Me las pongo. Ahora bien, hay mujeres que no quieren estética y están estupendas con sus canas y sus arrugas y todo. Y lo mismo pasa con los pesos», ha continuado opinando.

Joaquín Prat rebate el discurso de Bibiana Fernández: «Un poco de amplitud de miras»

«Pero por el amor de Dios, hay gente que tiene problemas de tiroides y engorda. Hay gente que se somete a tratamientos de fertilidad y hormonación y engorda. Hay gente que directamente tiene ansiedad por todas las cuestiones que rodean a su vida y esa ansiedad la combaten comiendo», le ha rebatido Joaquín Prat, que se mostraba en absoluto desacuerdo con ese discurso de su compañera.

«Bajo ese paraguas se mete todo el mundo. ¿Tú has visto en África mucha gente gorda?», le ha contrariado la tertuliana con un argumento un tanto demagógico. «Yo no estoy metiendo a todo el mundo», se ha defendido el presentador. «Pues entonces. Yo te estoy haciendo una pregunta para que lo entiendas», ha insistido una tensa Bibiana. «Yo lo que estoy diciendo es para que tengamos un poquito de amplitud de miras», le ha replicado un cortante Prat. «Bueno, yo de amplia me salgo. Y te hago la pregunta otra vez: ¿tú has visto en África, donde concretamente hay muchos problemas por desnutrición, a mucha gente gorda que no sean los dictadores? Ninguna», ha sentenciado Fernández sin ceder en su postura.

«Es un debate muy difícil el que estáis abordando, pero es verdad que la postura de Bibiana es la más complicada de abordar», ha intervenido Patricia Pardo para tratar de distensionar el ambiente en plató. «Hay que tener mucho respeto y el derecho a elegir una vida. Yo elegiría otra vida para ser gorda porque paso mucha hambre y me gustaría comer muchas cosas de las que me privo. Pero es una elección personal», ha proseguido Bibiana Fernández. «Bueno, hay otra gente que no puede elegir», ha vuelto a refutar Joaquín en referencia a quienes no pueden elegir no estar gordos a consecuencia de problemas de salud.

«Hay gente que no puede elegir comer tampoco», ha soltado ella. «No, no Bibiana», le ha impugnado el periodista. «Sí, sí. Perdóname, pero yo conozco a mucha gente que está gorda y que casi siempre es por comer. No te digo que alguna no tuviera un problema de tiroides, pero básicamente era por comer. Y antes de llegar a los 120 kilos, se tienen 80 y no se pone remedio y después vamos al balón gástrico. Y puedes hacer regímenes saludables sin tener eso. Yo sé que esto es absolutamente antipopular, pero que hable un médico», ha aseverado la colaboradora, defendiendo así que los que sufren sobrepeso es por comer en exceso y mal mayoritariamente.

«Uno se puede aproximar al sobrepeso desde distintas circunstancias eh, no desde la voluntad de simplemente dejarte comer lo que te dé la gana, no. Hay otras circunstancias en la vida», ha continuado contrariando Joaquín Prat que no paraba de chocar con su compañera. «Pero por la mala alimentación. Antes las mujeres estaban en casa, no trabajaban y podían hacer de comer. Hoy en día, trabajan y no tienen el tiempo para dedicarlo a sus hijos», ha apostillado Bibiana sin llegar a un entendimiento. En ese instante, el comunicador ha pedido cortar de raíz el bronco debate y despachar el tema: «Bueno, venga va, avanzamos».