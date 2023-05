Bibiana Fernández pide perdón en directo por lo sucedido con Prat: «No debería haberlo hecho»

Bibiana Fernández ha reaparecido en ‘El programa de Ana Rosa‘ tras pasar por el quirófano hace poco más de una semana. Algo que desató las alarmas y que fue objeto de numerosas especulaciones que ella misma ha frenado este lunes asegurando que solo se ha tratado de una operación estética sin revestir gravedad.

«Yo te veo espléndida, pero te iba a preguntar por cómo estas de salud porque sabemos que te has sometido a una operación y no se habla de otra cosa», se ha interesado Patricia Pardo. Sin embargo, antes de dar las explicaciones pertinentes, la colaboradora ha querido dirigirse a Joaquín Prat y pedirle disculpas por unos desaires que ocurrieron hace unos días en el club social del programa.

«Escuchadme. Pido disculpas a mi compañero Joaquín, porque ya me ha pasado dos veces últimamente. Una vez en la que él le estaba tirando aquí a este (Alessandro Lequio) y a mí me dio penita a pesar de lo bicho que es y le eché un capotazo y lo desvié. Y no debería haberlo hecho porque, en todo caso, mi obligación sería estar a favor del presentador. Y el otro día (Joaquín) iba a dar paso a un vídeo y yo me metí y dije que me iba a hacer una reforma y que me iba a quitar del medio. Y le corté», ha rectificado Bibiana Fernández.

Acto seguido, ha pasado a explicar lo que hay detrás de esa intervención quirúrgica realmente: «Tenía un problema de pecho y tenía que quitarme la prótesis porque se había roto y entonces había que cambiarla por una cuestión de salud. Pero una vez que fui al médico, yo me vi en el espejo y le pregunté: ‘oye, ¿tú no crees que me tendría que hacer un poco de pescuezo?’. Y entonces me operé».

Al hilo, respecto a la fotografía que colgó en sus redes sociales desde el hospital y que fue la que precisamente activó las alarmas, Bibiana Fernández ha asegurado que la publicó «para que los amigos estuviesen tranquilos». Aunque ha reconocido que fue mala idea porque con esa bata del hospital el aspecto era terrorífico. «Es lo más humillante del mundo», ha exclamado.

«Se había especulado que si tenías una enfermedad rara, que sí tenías algún otro tipo de enfermedad», ha recordado Joaquín Prat. «Hombre, rara, rara, siempre fui rara, pero vamos, que afortunadamente solo ha sido un retoque estético y además con una salud buenísima», ha aclarado la colaboradora para zanjar cualquier elucubración al respecto.