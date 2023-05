La muy impactante imagen de Bibiana Fernández desde el hospital tras pasar por quirófano

Bibiana Fernández ha sorprendido a todos sus seguidores al compartir una imagen en el hospital. Y es que la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa‘ ha tenido que pasar por quirófano para realizarse una operación relativa a su pecho.

Por el momento, Bibiana no ha querido contar el motivo exacto que le ha llevado a tener que someterse a una cirugía. Pero la colaboradora si que ha querido aclarar cómo se encuentra. «Por vanidad no debería subirla, pero una imagen vale más que mil palabras. Lo importante era el pecho y gracias a Dios porque había líquido en la axila», escribe.

Asimismo, Bibiana Fernández, ha querido mostrar todo su reconocimiento al equipo médico. «Sin pasar 24 horas estar así no es normal. El Doctor me dice que no hable y yo estoy hecha un loro», confiesa la actriz y colaboradora.

«Posdata tengo los esparadrapos en las orejas«, termina diciendo Bibiana Fernández en este post de Instagram en el que comparte una fotografía muy impactante. Tras verlo, son muchos los amigos que han querido enviarle a la colaboradora de Ana Rosa mucho ánimo.

«Tu tienes glamour siempre mi Bibi! Con eso se nace», le escribe Paula Echevarría. «Te mandamos un beso enorme», le pone Adriana Abenia. «No hables!!!», le pide su amiga y miembro de «Las retales» de ‘MasterChef’, Anabel Alonso.