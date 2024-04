‘Supervivientes’ destroza la prueba más mítica del reality con su novedad: «Qué decepción»

Durante la emisión de la octava gala de ‘Supervivientes 2024′ se ha llevado a cabo la tradicional prueba de líder. A diferencia de anteriores ocasiones, la organización del reality ha optado por desempolvar la conocida como «noria salvaje». Cabe recordar que se trata de una de las pruebas más reconocidas debido a la brutalidad a la que expone a los concursantes.

En concreto, la dinámica consiste en colocar a dos supervivientes de un mismo bando en una estructura que da vueltas a modo de noria; de ahí su nombre. Los dos concursantes deben aferrarse con todas sus fuerzas puesto que la noria no deja de girar, aunque eso sí, su velocidad varía provocando un mareo mayor en los náufragos que optan al collar de líder.

Durante muchas ediciones, la prueba ha servido para poner en valor el papel de los concursantes de ‘Supervivientes’. De hecho, es ampliamente recordada la dinámica en la que participó Sofía Suescun junto a Logan. Los dos consiguieron batir todos los récords girando a gran velocidad y sin apenas protección, lo que les causó severas heridas en la piel.

Consciente de ello, el equipo de ‘Supervivientes’ ha decidido implementar medidas de seguridad como colocarles a los concursantes un neopreno o comprobar su estado cada cierto tiempo. Una decisión que, unida a la novedad de este año, le ha restado espectacularidad y, por tanto, desluce la prueba.

Las novedades incorporadas que ponen en entredicho la prueba

Es necesario puntualizar que este año la noria se sumerge debajo del agua, lo que une la apnea y la vuelve más complicada. Sin embargo, esta decisión ralentiza el giro y, por ende, la prueba pierde velocidad, riesgo y espectacularidad.

De hecho, Pedro García Aguado y Kiko Jiménez han disputado el primer duelo de la temporada superando todos los registros con un tiempo superior a los 20 minutos. Una cifra que si tenemos en cuenta que el reloj no ha parado durante las pausas, el cambio de postura y demás, deja en cifras inferiores la gesta conseguida por los dos supervivientes.

Tras 2⃣0⃣ minutos de prueba, Kiko se convierte en líder de Playa Condena 🦈



🏝️ #SVGala8

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/GXEeOtc9bu — Supervivientes (@Supervivientes) April 25, 2024

Críticas en masa a ‘Supervivientes’ por lo que hace con la noria salvaje

Precisamente esto ha generado una oleada de reacciones en redes sociales donde los espectadores cargan duramente contra el reality. «Nada que ver con la de años anteriores. Decepción total porque para mi era la mejor prueba», comparte indignado un seguidor del reality. En la misma línea, otros añaden: «Es un truño. No se pueden marear, es lenta y aburrida» o «sin juego ni emoción. No me gusta». y es que todos reseñan lo mismo: «La más soporífera de la historia».

Esta noria infernal es una broma y es de risa, nada que ver con la de años anteriores, decepción total porque para mi era la mejor prueba de todas las que se hacen en supervivientes #SVGala8 — 𝓥𝓪𝓺𝓾𝓮 (@vaquerizoo_) April 25, 2024

Antes la noria era emocionante de ver. Ahora es soporífera. Podrán estar ahi horas #SVGala8 pic.twitter.com/LJlLAmBQwY — HogarMagico🦖 (@HogarMagico) April 25, 2024

Pues me gustaba más la noria de antes, sin agua, pero con más cambios de velocidad #SVGala8 pic.twitter.com/rlk50J3itw — Moonlight🌠 (@Tueresmagia) April 25, 2024

No me podéis comparar la noria de Sofía, sin protección, sin acolchado y a una velocidad descomunal con lo que estamos viendo esta noche, que está siendo una noria súper lenta por el agua y con mucha protección #SVGala8 pic.twitter.com/5879JRlG3x — ChicoSinSuerte (@EscandaloNando) April 25, 2024

La noria más soporífera de la historia. Al menos ha tenido un gran ganador. #SVGala8 — Izainas (@izainas) April 25, 2024

