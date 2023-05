Incredulidad ante lo presenciado con Yaiza en ‘Supervivientes’: «Lo último que esperaba ver»

La nueva gala de ‘Supervivientes 2023: Tierra de Nadie’ ha tenido como plato fuerte la reaparición de Yaiza Martín en plató. La pareja de Ginés Corregüela, que fue expulsada disciplinariamente por la organización, ha dado la cara y ha hecho frente a las numerosas polémicas que tiene sobre la mesa. Entre ellas destacan su versión de los hechos en su grave encontronazo con Asraf Beno y su cara a cara con Miriam, la hija de Ginés. La entrevista ha comenzado con la exconcursante asegurando sentir «decepción y vergüenza».

Desde un primer momento, Yaiza se ha mostrado arrepentida a tenor de sus palabras: «Asumo todo lo que dije y todo lo que hice. Necesito explicar el por qué, las formas y las maneras de hacerlo… No son las formas ni la manera de decirlo o expresarlo. Soy consciente». En la misma línea, Yaiza ha asegurado sentirse mal por haber podido afectar el concurso de Ginés. «Me mimeticé mucho con el escenario. En la calle te da por enfadarte, coger el coche e irte, pero estar allí, aunque te fueras el viento te traía la conversación. Siempre estabas allí y era muy difícil», ha reconocido.

Tal ha sido la actitud de Yaiza Martín que Carlos Sobera ha llegado a asemejarla a la de una monja de clausura: «Necesito que me descubras la auténtica Yaiza. Nada tiene que ver la Yaiza que hemos visto en ‘Supervivientes’ con la que vemos ahora que pareces casi una monja hermana de la caridad. Estoy por sacarte unos bollitos para que los amases. Esta actitud que tienes, ¿es real?». «Lo siento así. Mi perfil no es sino sonreír todos los días, ser alegre, ser dinámica… Allí te tienes que ver en esa situación para poder no salir corriendo o nadando si quiera sino afrontarlo. Lo más pena que me da es que cuando me fui de aquí no recuerdo el día que sonreí y todo este mes que he estado ahí no lo recuerdo. Me siento mal, no me reconozco y no puedo decir que sea yo», ha comunicado ella.

Carlos Sobera, tajante contra Yaiza Martín: «¿Qué diablos te pasa?»

Por su parte, Carlos Sobera le ha recordado la felicidad que sintió al principio al aceptar la propuesta de la organización y su transformación. «¿Qué diablos te pasa para que te transformes de esa manera?«, le ha preguntado. «Yo iba como concursante. Mi objetivo era verlo a él y estar con él. Cuando me quedo, aún así esa semana que es de adaptación… no lo supe gestionar», ha comentado Yaiza Martín. «No asimilé y aún te digo que no estoy concursando. No supe hacerlo, no lo hice», ha transmitido ella. Un comentario que ha hecho saltar a Sobera: «Perdóname si soy claro. ¿Qué estás intentando? ¿Justificar tu actuación en que no te diste cuenta de que eras concursante y seguías con tu mentalidad de visitante? ¿Te autorizaba eso a ser como fuiste?».

«Ellos dicen que cuando eres concursante mides las palabras de otra manera… No medí los tiempos», se ha excusado ella mientras que el presentador le ha recordado: «No, no te puedes amparar». En la misma línea, Yaiza Martín ha proseguido diciendo: «Me fui con una mochila y cuando te vas de concursante dejas todo hablado, cerrado o por lo menos calmado. Yo me fui de visita y todo eso arrastro y es mío, personal». Las palabras de Yaiza no han surtido efecto puesto que Carlos Sobera le ha parado los pies diciendo: «Todo eso no es ni excusa, ni justificación, ni motivación ni nada. No te sirve para que te podamos entender. Seguimos sin entender lo que hiciste». Tras este reproche por parte del presentador de ‘Supervivientes’, Yaiza ha concluido asegurando: «Sé que no fueron las formas ni las maneras y eso lo voy a asumir. Sé que necesito ayuda«.

Yaiza Martín, cara a cara con sus frentes en ‘Supervivientes’

Durante su intervención en plató, Yaiza Martín ha tenido que hacer frente a todo lo que se ha hablado sobre su paso por el concurso. Sobre su relación con Ginés, la expulsada ha comentado: «Todo se me puede criticar a mí, pero no mi amor por él… Vengo súper clara por sus sentimientos». No ha sido el único tema a tratar, puesto que la exconcursante ha tenido que hacer frente a los vídeos sobre sus conflictos.

«Yo siempre he trabajado con hombres y nunca con mujeres. Siempre he tendido a encarar y como he tenido que instruir y he tenido que ser yo la que instruye…», se ha excusado ella. Ante ello, Sobera le ha cortado para asegurar: «Vamos a aclarar una cosa. Yo conozco muchos hombres que no son así ni de coña. Va a parecer que todos los hombres necesitan que se encaren con ellos». «No. Yo a la hora de instruir he tenido que ponerme así porque he sido la única mujer en mi ámbito», ha proseguido defendiendo Yaiza Martín desde el plató de ‘Supervivientes’. «No supe hacer lo que es mi vida profesional a la vida normal», ha vuelto a incidir frente a las críticas de los colaboradores, especialmente la de Jorge Pérez, quien ha negado que en los cuerpos castrenses se adopten esas formas.

«Menudo papelón»: los espectadores no dan crédito a su nueva cara

La reaparición de Yaiza Martín ha sido uno de los temas más comentados de ‘Supervivientes 2023’. Uno de los aspectos que ha provocado el estallido de la audiencia ha sido el papel de víctima y de bondadosa que ha adquirido durante toda la entrevista y la forma en la que ha pedido perdón a Raquel Mosquera. La exconcursante no ha tenido reparo en pedirle disculpas mientras se ha arrodillado en plató. Un gesto que los espectadores califican de performance.

