Gloria Camila se regodea con el cierre de ‘Sálvame’ y lo que llega a pronunciar es liquidador

Gloria Camila era de las pocas que faltaba por opinar sobre el final de ‘Sálvame’. Y por fin lo ha hecho este miércoles, 10 de mayo. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha disfrutado de una agradable comida y de una tarde de compras con Rocío Flores. Después, tía y sobrina han acudido a un evento público, donde han hecho unas declaraciones para la revista ‘Semana’.

La pregunta del millón era, como no podía ser de otra forma, qué piensa de la cancelación de ‘Sálvame’, cuyo último programa se emitirá el próximo mes de junio. La respuesta de Gloria Camila ha sido demoledora: «Yo simplemente apoyo las palabras de Rocío (Flores), porque, además, creo que es un programa que ya no era solo informar, también creo que ha sido un machaque constante a muchos personajes públicos».

«Creo que el ser personaje público no te da derecho también a destruirnos. Somos personas, tenemos sentimientos, tenemos corazón y también tenemos una familia. Entonces al final ellos se van a su casa, pero nosotros nos quedamos luego un poco jodidos en casa. Entonces no es que me alegre, pero sí que creo que ha sido un poco el karma el que ha actuado», ha sentenciado la exconcursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’.

Gloria Camila cree que «el karma» ha actuado con ‘Sálvame’

De esta forma, Gloria Camila coincide con las palabras que ya pronunció Rocío Flores el pasado lunes a través de sus redes sociales: «Se ha demostrado que el pequeño ha ganado al gigante. Esto es solo una batalla de todo lo que queda. Doy las gracias. Hay una frase que viene como anillo al dedo: morir matando. Esto es lo que ha pasado. Al final soy persona muy afectada por esto, pero como personaje público esto debería ser un punto de inflexión para empezar a hacer el mundo del corazón de manera más sana, sin joderle la vida a nadie, sin destrozar a las personas y sí, lo digo yo porque lo he experimentado en mis propias carnes».

Sin embargo, ‘Sálvame’ no ha sido de lo único que ha hablado Gloria Camila con ‘Semana’. Aunque sigue dedicándose a su trabajo en las redes sociales, la joven también está centrada en sus estudios de Derecho, cuyo examen final coincidió con la comunión de su hermano pequeño: «Bueno, pues hice unos exámenes para poder hacer Derecho en septiembre. Aprobé además con un siete y medio. Oye, que no está nada mal. Y bien, con ganas de empezar cosas diferentes. Y bueno, y con redes evidentemente y bien con los míos y rodeándome de gente buena».

Sobre el acoso en las redes sociales, la hija de Ortega Cano dice lo siguiente: «Bueno, ya sabéis que soy la típica que primero denuncia públicamente muchos insultos, amenazas y creo que se pasan del límite del respeto. Es una persona. ¿Entiendes? Estoy harta de tener que denunciarlos públicamente. Creo que las redes no hacen nada tampoco. Y bueno, al final es un poco de aprendizaje día a día y así aprender un poco a no tomármelo tan en serio».

Rocío Flores, contenta por el final de ‘Sálvame’

Por su parte, Rocío Flores también ha hablado con la citada revista sobre el final de ‘Sálvame’, del que ya habló en sus redes sociales. «Algún día no me callaré, como sabéis, porque lo sabe todo el mundo, tengo un proceso judicial abierto con La Fábrica de La Tele, por lo tanto, me mantengo al margen. También sabéis que llevo un año prácticamente fuera de la tele. Y entonces pues intento seguir mi vida en la medida en la que puedo, rodearme de mi familia y aportar a los míos lo mejor que tengo. Pues bien, la verdad es que estamos bien», ha explicado la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

«Yo lo dije el otro día en las redes sociales que ahora podría reírme yo de ellos. Al igual que ellos han estado mofándose de mí, recordándome a mí y a toda mi familia durante dos años. Pero bueno, al final no lo voy a hacer porque tengo educación y valores. Y tampoco me alegro de que haya gente que se quede sin trabajo. Al final, es gente que no es responsable. Soy consciente también de que el cierre de ‘Sálvame’ es por muchísimos motivos y a la vez también soy consciente de que nuestro caso ha tenido muchísimo que ver con la decisión que se ha tomado, pero de ahí a que me alegre no lo sé», ha zanjado Rocío Flores.