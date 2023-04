Lo que Gloria Camila apunta ahora (por primera vez) es un claro golpe a Rocío Carrasco

Mucho se ha hablado de los maltratos que Rocío Jurado habría sufrido a manos de Ortega Cano. Fue la propia Rocío Carrasco quien ‘En el nombre de Rocío‘ relató la mala vida que le daba el torero a su madre. Asimismo, Kiko Hernández mencionaba unos escritos de ‘la más grande’ en la que hablaría de esos maltratos, unos textos sobre los que ahora se ha querido pronunciar Gloria Camila.

Todo se remonta al pasado mes de octubre cuando Kiko Hernández tras la emisión de un capítulo de ‘En el nombre de Rocío’, preguntó a Rocío Carrasco lo siguiente: «El resto del manuscrito [de Rocío Jurado] lo quemas, pero a mí me dicen que esa hoja que tú te quedas y que llevas al juzgado dice «son las 8 de la mañana y Jose [Ortega Cano] ya me ha dado la primera hostia del día». ¿Es cierto?», le preguntaba.

Ante estas palabras, Rocío Carrasco se limitaba a contestar. «Se lo deberían preguntar a él, porque él tiene el mismo papelito que tengo yo y sabe lo que pone en el papel perfectamente. Es un tema en el que no voy a entrar hasta que tenga que entrar y donde tenga que entrar», defendía ella.

Seis meses después de estas declaraciones, Gloria Camila ha querido hablar del asunto. Después de que un seguidor le pusiera la frase en forma de pregunta, ella no ha dudado en responder. «Si es una pregunta no sé qué respuesta esperas. Segundo. Voy a decir o voy a aclarar, creo que por primera vez, que yo a día de hoy no he leído nunca en ningún sitio, ni dado papel a algún juez… no he leído nunca esa frase«, remarca.

Gloria Camila se pronuncia a través de sus redes sociales.

De esta manera, Gloria Camila ha mantenido que nunca ha leído esa demoledora frase que habría escrito Rocío jurado y señala a Rocío Carrasco y Kiko Hernández de mentirosos. «Entonces, si tú la has leído o la has escuchado porque alguien lo ha dicho pero no tienes ni puñetera idea de dónde la sacan, porque encima es mentira, pues igual tienes un problema tú», sentencia.

Cabe recordar que Rocío Carrasco narró en su día varios episodios que no dejaban en buen lugar a Ortega Cano. La hija de ‘la más grande’ contó como el torero echó a su madre varias veces de La Yerbabuena cuando sacaba su peor cara. «Un día me llamó a las tres de la mañana y me pidió que fuese a recogerla. Fuimos corriendo allí y me la encontré sentada en las escaleras de la finca con dos maletas», relató Rocío.