Este es el nuevo salvado de ‘Supervivientes 2023’ ante una expulsión muy decisiva

La emisión de la novena gala de ‘Supervivientes 2023: Tierra de nadie’ ha tenido como momento culmen la tradicional ceremonia de salvación con la que el número de nominados de cara a la expulsión del jueves disminuye. En esta ocasión, el reality ha vivido el indulto de Asraf Beno de entre los cuatro concursantes expuestos al veredicto del público.

Siguiendo el patrón habitual, el reality de supervivencia ha congregado a los nominados en la citada ceremonia. Un evento presidido por Carlos Sobera junto a Laura Madrueño durante la emisión de ‘Tierra de Nadie’. Hasta el momento los concursantes nominados eran: Asraf Beno, Alma Bollo, Diego Pérez y Jonan Wiergo.

Para llevar a cabo la liberación y teniendo en cuenta la ausencia de Laura Madrueño, el reality ha agrupado a los cuatro concursantes. Desde plató, Carlos Sobera ha ido anunciando la permanencia en el televoto de cada concursante. Con ese método, Sobera le ha comunicado a Jonan Wiergo y Diego Pérez su permanencia en el televoto hasta el jueves.

Asraf Beno se hace con la salvación de la noche

Por consiguiente, Asraf Beno y Alma Bollo se han convertido en los duelistas que optaban por la salvación. Finalmente, el presentador de ‘Tierra de Nadie’ ha anunciado la liberación de Asraf. Las reacciones no se han hecho esperar. «Estoy muy ilusionado, me habéis dado mucha energía. Llevaba un día malísimo, pero me habéis animado. ¡Quiero llegar a la final!», ha compartido el recién salvado ante la cara de circunstancia de Diego Pérez, que pende de un hilo más que nadie.