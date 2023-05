El sonado plantón de la madre de Adara Molinero a ‘Supervivientes’ y la verdadera razón

Adara Molinero vivió sin esperarlo una noche muy emotiva en ‘Supervivientes 2023‘. El abuelo de Manuel Cortés y Alma Bollo se presentó en Honduras para darle una sorpresa a sus nietos y reencontrarse con ellos después de dos meses de concurso. Sin embargo, tuvo otro papel muy determinante en el devenir del resto de concursantes.

El hombre se convirtió en el oráculo del Capitán Morgan y respondió, según su parecer, a algunas de las preguntas y preocupaciones de los supervivientes. En un momento dado, Adara quiso interesarse por su hijo Martín y aprovecho para pedirle a la organización del reality que le permitieran hablar con él vía telefónica. Es lo que más quiere y necesita tener contacto con su pequeño lo antes posible. Sería un gran chute de energía para lo que queda de temporada.

Entretanto, lo que sorprendió fue que nadie de su familia estuviera defendiéndole en el plató de ‘Supervivientes’ como viene ocurriendo todas las semanas. Ni su madre Elena Rodríguez ni su hermano Aitor Molinero se presentaron en el estudio. Y ante esas sonadas ausencias, la primera ha tenido que dar explicaciones a través de sus redes sociales.

Elena Rodríguez explica por qué nadie fue a defender a su hija Adara Molinero

«Hola chicos. Desde aquí, desde Sancti Petri», empieza saludando desde un poblado que se sitúa en el municipio gaditano de Chiclana de la Frontera. «Me he venido a pasar unos días. Simplemente era para deciros que no voy a poder estar en plató porque me he escapado. Iba a ir Aitor, pero tampoco ha podido porque se ha puesto malito. Hemos dejado a nuestra niña un poquito sola pero bueno… Tiene muchísimo apoyo, no pasa absolutamente nada», prosigue, dejando así claro lo que hay detrás de ese plantón.

Acto seguido, Elena Rodríguez también ha publicado una imagen de su hija en el concurso junto a su más contundente felicitación por su lucha en las tareas de supervivencia y en las pruebas: «No puedo estar más orgullosa de ti mi niña. Deseando que llegue el momento de poder decirte lo bien que lo estás haciendo y darte mil besos y abrazos».