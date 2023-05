El chocante vaticinio de Laura Fa sobre lo que va a pasar con los colaboradores de ‘Sálvame’

¿Y ahora qué va a pasar con los colaboradores de ‘Sálvame’ cuando el programa llegue a su fin para siempre el próximo mes de junio? Es una de las preguntas más recurrentes desde que se hiciera público que Mediaset ha tomado la determinación de cancelar el formato que tantas alegrías le ha brindado a Telecinco a lo largo de sus 14 años en antena. Y, en ese sentido, Laura Fa arrojaba algo de luz este lunes.

El programa de La Fábrica de la Tele hizo uso de su inigualable genialidad y su sentido del humor para afrontar esta dolorosa noticia. Por ello, sometió a todos los tertulianos a una sesión de coach con un motivador profesional para actualizar sus curriculums y animarles a ver un futuro algo más esperanzador en medio de una situación lógicamente complicada.

De entre todos los que participaron, Miguel Frigenti fue el que se mostró más afectado. «Miguel es el más sensible», apuntó María Patiño mientras daba paso a la sala en la que el joven se encontraba con el asesor laboral. «Llevo todo el fin de semana llorando, aquí me he sentido muy valorado y está siendo muy difícil. Soy consciente de la situación que tengo, que es complicada. Sé que hay mucha gente con muchos prejuicios en esto y sé que el camino que me espera no será fácil. Asusta. Tengo miedo. Entonces, no puedo fingir, estoy con mucho vértigo y no sé lo que va a pasar», confesó abiertamente Frigenti.

A la vuelta, en plató, Laura Fa entendió perfectamente que su compañero se sintiera de ese modo y dio pistas sobre el devenir de algunos de ellos ante la remodelación de parrilla que se plantea en Telecinco con la entrega de las tardes a Ana Rosa Quintana a partir de septiembre. Un nuevo magacín que combinará información y entretenimiento como así indicó Mediaset en un comunicado oficial.

Laura Fa: «A lo mejor Ana Rosa nos contrata a alguno»

«El problema es que al final tú piensas: ‘si se acaba este programa, a lo mejor Ana Rosa nos contrata a alguno’. Pero yo creo que por su perfil, Frigenti no se ve en Ana Rosa porque para eso ya tienen a Miguel Ángel Nicolás por ejemplo», apuntó la periodista catalana, vaticinando así el posible salto o reubicación de algunos de los colaboradores de ‘Sálvame’ a esa nueva oferta de Quintana de cara a la próxima temporada.

«Osea que tú ya te has hecho las quinielas. La bruja Laura ya nos ha colocado», comentó en respuesta Gema López. «La vida del titiritero. Yo creo que ese hueco ya lo tiene cubierto Ana Rosa», insistía Laura en su argumento. «Dice que le da miedo y claro que dan miedo los cambios cuando te mudas de ciudad, cuando tu pareja te deja… Es como la vida. Es que así es la vida», apostillaba Patiño tratando de relativizar este delicado asunto.