Blanca Paloma ejecuta este cambio de última hora en su puesta en escena de Eurovisión

La suerte está echada. Por fin este sábado 13 de mayo podremos disfrutar de la gran final de Eurovisión 2023 y de la actuación de Blanca Paloma junto a sus bailarinas y su «EaEa». Una actuación que en las últimos días ha dejado boquiabiertos a todos y encandilado a la prensa internacional.

Tras una semana de intenso trabajo, Blanca Paloma lo tiene todo listo para tratar de hipnotizar a toda Europa y a todo el mundo y conseguir el máximo apoyo posible en el televoto. Cabe recordar que los jurados ya votaron durante el jury final de este viernes en el que la ilicitana estuvo perfecta.

Pero antes de la actuación de la final de este sábado, Blanca Paloma se volvía a subir este sábado por la mañana al escenario del M&S Bank Arena de Liverpool para realizar un último ensayo con público. Ha sido una prueba en la que se han visto algunas novedades.

Y es que después de días luchando para conseguir la realización que se quería, parece que por fin José Pablo Polo, compositor de «EaEa» junto a Blanca Paloma y el director creativo de la actuación ha conseguido que la BBC le hagan caso con respecto al plano cenital.

Durante el primer y el segundo ensayo de Blanca Paloma se desató un auténtico eurodrama pues el plano cenital que se vio en el Benidorm Fest aquí no se podía hacer por limitaciones de la BBC. No obstante, desde el equipo de la ilicitana se prometía que habría otro plano cenital en otro momento dado de la actuación fuera del escenario principal.

Y así fue, durante el tercer ensayo del pasado martes, se vio como en el último minuto de la actuación, donde la artista cambia de escenario y se sube a un podio acompañada de sus cinco bailarinas se ve un plano cenital desde arriba en el que se aprecia un ojo en el suelo.

Blanca Paloma consigue por fin la realización que quería

No obstante, ese plano no terminaba de convencer ni a los eurofans ni al equipo de Blanca Paloma. Por eso, desde hace días, se ha luchado por conseguir una realización exquisita y finalmente este sábado en el último ensayo se podía ver un cambio con respecto a ese plano. Y es que a diferencia de lo visto hasta ahora el plano no es estático sino que se mueve

El propio José Pablo Polo, director creativo de la propuesta de Blanca Paloma en Eurovisión 2023 ha ironizado sobre el asunto en su cuenta de Twitter. «¿Has luchado un plano hasta el último día? He luchado un plano hasta el último día. Un beso #cenitalers», escribía el compositor de «EaEa».